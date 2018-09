Тенис За нула време Надал изкова 13-а поредна победа 11 октомври 2017 | 15:13 - Обновена 0 0 0 1 1

He is... on fire . Nadal d. Donaldson 6-2, 6-1 in 55 minutes to reach Shanghai R3. Rafa's 13th consecutive win... [getty] pic.twitter.com/LIdFhpZiNV — José Morgado (@josemorgado) October 11, 2017

Както е известно, по-рано през деня Григор Димитров осъществи драматичен обрат срещу Райън Харисън и ще се изправи срещу Сам Куери в трети кръг. Евентуално на четвъртфиналите хасковлията именно може да мери сили отново с Надал за втора поредна седмица. Испанецът бе безупречен на свой сервис срещу Доналдсон и го надви по всички показатели - 72% срещу 64% успеваемост на първото подаване при 85% срещу 72% спечелени точки тогава, като на втори сервис предимството бе още по-смазващо - 100% срещу 14%.

MP , Rafa Nadal

340 won in Master 1000

62 won in '17

13 won in a row (from USOpen 7 , Beijing 5 , Shanghai 1)pic.twitter.com/MnJbnZrhYx — ElMatador (@FahdElMatador) October 11, 2017

В комбинация с петте двойни грешки на американеца, стана набързо ясно, че той няма как да окаже адекватна съпротива на устремения към седма титла за годината Надал. Допълнителна мотивация Матадора получава от факта, че "Мастърс"-ът в Шанхай е сред малкото турнири, които той никога не е печелил в кариерата си. Той е финалист в надпреварата през 2009 година.



Това беше 61-а победа за испанеца в 70 мача през сезона, в който той вече има шест титли, включително и две от Големия шлем на "Ролан Гарос" и на US Open. За място на четвъртфиналите Надал ще се изправи срещу италианеца Фабио Фонини, срещу когото има само три загуби в 12 срещи.

