Бекъм печели повече от 1 милион на месец

Дейвид Бекъм печели повече от 1 милион паунда на месец. Бившият футболист, който е се раздели с красивата игра преди четири години, е един от най-печелившите спортисти в света, благодарение на своята компания Footwork Productions Ltd. По неговите думи, тя му носи зашеметяващите 35 000 паунда на ден.

Според The Sun 42-годишната звезда прибра в джоба си 12,7 милиона паунда през миналата година, благодарение на сделки с H&M, Adidas и Haig Club.

През последните пет години бившият капитан на английския национален отбор е натрупал имущество, което се оценява на близо 165 млн. паунда.

