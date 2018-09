Зимни спортове Тръмп все пак намери отбор, който да приеме в Белия дом 11 октомври 2017 | 12:24 0 0 0 0 0 My great honor to host the 2017 back-to-back #StanleyCup Champion Pittsburgh Penguins at the WH with @FLOTUS today!https://t.co/qyT4bcHVuR pic.twitter.com/rBwGmhMnPX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2017



Тръмп оглави редица спортни издания през последните седмици най-вече с критиките, които отправи към протестиращите играчи по американски футбол, както и с оттеглянето на поканата си към баксетболните шампиони от Голдън Стейт за визита в Белия дом. Питсбърг е четвъртият шампион и трети професионален отбор от четирите водещи американски спорта с визита в Белия дом по време на мандата на Тръмп.



Преди "Пингивините" покани получиха футболният шампион Ню Ингланд, колежанският футболен първенец Клемсън и Чикаго, който спечели трофея от местното първенство по бейзбол. Кросби, треньорът Майк Съливан и други представители на Питсбърг обясниха пред медиите, че визитата им в Белия дом няма нищо общо с политиката. Те добавиха, че гостуват на Тръмп от уважение към традициите. President Donald Trump meets with the Pittsburgh Penguins at the White House Tuesday. pic.twitter.com/fkRxIAtKkt — Matt Freed (@mattfreedpghpg) October 10, 2017 Американският президент Доналд Тръмп прие в Овалния кабинет отбора на Питсбърг, който спечели купа "Стенли" от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Освен че нарече Пингвините "истински шампиони и забележителни патриоти", той отличи най-полезния играч в плейофите Сидни Кросби, руснака Евгени Малкин и американеца Фил Кесел.Тръмп оглави редица спортни издания през последните седмици най-вече с критиките, които отправи към протестиращите играчи по американски футбол, както и с оттеглянето на поканата си към баксетболните шампиони от Голдън Стейт за визита в Белия дом. Питсбърг е четвъртият шампион и трети професионален отбор от четирите водещи американски спорта с визита в Белия дом по време на мандата на Тръмп.Преди "Пингивините" покани получиха футболният шампион Ню Ингланд, колежанският футболен първенец Клемсън и Чикаго, който спечели трофея от местното първенство по бейзбол. Кросби, треньорът Майк Съливан и други представители на Питсбърг обясниха пред медиите, че визитата им в Белия дом няма нищо общо с политиката. Те добавиха, че гостуват на Тръмп от уважение към традициите.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 844

1