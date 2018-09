Тенис Шарапова громи в забавения старт в Тяндзин 11 октомври 2017 | 12:18 0 0 0 0 0

.@MariaSharapova sails past opening @TianjinOpen test--> https://t.co/Kvwl2V74JB pic.twitter.com/WYeS0pMcaY — WTA (@WTA) October 11, 2017

Забянето на провеждането на мачовете от първи кръг в китайския град бе с един ден заради дъжд, но това не попречи на устремената Шарапова, която постигна трета чиста победа в третия си двубой срещу Бегу. Бившата номер 1 в света трябваше да има много по-сложно препятствие в дебютния си мач в Тяндзин в лицето на шампионката от последните два турнира от сериите Premier в Ухан (Premier 5) и Пекин (Premier Mandatory) Каролин Гарсия. Французойката обаче реши да си вземе почивка след уморителните две седмици и записаните 11 последователни победи, като се отказа в последния момент от участие в Тяндзин, иначе щеше да бъде водачка в схемата.

.@Simona_Halep takes the 1st set over Sharapova 6-2 in Beijing!



Will she get her 1st win over the Russian? https://t.co/6rhmTEIFtY #USOpen pic.twitter.com/WcyVyg59X4 — US Open Tennis (@usopen) October 4, 2017

Бегу се срина при 4:4 в първия сет и с две двойни грешки поднесе на Шарапова възможността да спечели с късно натрупано предимство. Рускинята бе почти перфектна при първото си подаване в частта с цели 83% спечелени точки, а във втория сет проби рано за 2:0 и не пусна инициативата.



