Европейски футбол Над 100 футболни хулигани в "черния списък" за Мондиал 2018 11 октомври 2017 | 11:53



"За момента имаме яснота за 109 човека, които са включени в този забранителен списък. А дали ще растат присъстващите там, за момента не мога да кажа. Но от друга страна, защо трябва да бъдат пускани на стадионите хора, които имат ясното намерение да се държат най-меко казано неприлично и да застрашават живота, здравето и спокойствието на останалите зрители. Футболът трябва да бъде гледан от тези хора, които го обичат истински като спорт, като игра, заяви още Сорокин.



"Списъкът сме го получили от ФИФА и УЕФА и определено за да е попаднал някой вътре, трябва да има конкретна причина. Значи тези хора са участвали в някакво нарушаване на обществения ред. Имаме в Русия специален закон, по който се налагат наказания за подобни инциденти и той ни устройва, казва още Сорокин.



Началникът на организационния комитет заявява, че разчитат много и на страните, от които са въпросните хулигани. Най-много хора с черен печат има от Англия и руснаците се надяват на строг пропускателен режим от страна на британските власти по време на Мондиала.



