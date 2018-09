Джошуа се съветва с психолог преди мач

Българската премиера на биографията на Антъни Джошуа е насрочена за 13 октомври. Едноименната книга беше издадена от ИК „Хибрид“, която предостави ексклузивно за „Спортал“ пасажи от изданието.

Преди мач

Разполагаше със съботата, за да събере мислите си. И за разходка покрай Темза. Обикновено следобеда преди мач спеше, но в този случай не успял да заспи, въпреки че бил спокоен, и то изненадващо колко спокоен. Лежал, затворил очи, но сънят не идвал. Вместо да си представя мача и как си мисли, че ще се развие боят, той си мислел какво ще каже след това, какви ще бъдат думите му, ако спечели. Изпратил дори съобщение на Крис Маршал, един от психолозите към олимпийския отбор, попитал го дали тези мисли не са лоши. Крис отвърнал: „Не, не се тормози толкова. Гледай да се съсредоточиш върху настоящия момент“. Джошуа го послушал.

Антъни станал в шест следобед, прекарал един час в подготовка, преди да тръгне към „О2“. До мача все още имало часове. Докато стигне до съблекалнята си в „О2“, той вече изпитвал невероятна увереност в себе си. Тони Симс, един от секундантите му, отвел целия екип да се помолят преди мача, молели се за успешна вечер и за здравето на всички.

– Единствено за това се притеснявам всъщност и се моля момчетата да не се наранят на ринга, да завършат боя невредими – каза Тони.

Джошуа може и да не е религиозен, но не е и безразличен към вярата. Молитвата се е превърнала в традиция преди мач.

– Молитвата е форма на медитация – каза той. – Каквото дадеш на вселената, това ще получиш.

Години по-рано, след Олимпийските игри, Джошуа ми беше споделил какво си е мислел в съблекалнята преди мача, за това как ще излезе под светлината на прожекторите пред публиката на голям мач.

Comfy drive to London in my @UnderArmourUK tracksuit #IWILL pic.twitter.com/fK5FARR1LF