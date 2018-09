Григор Димитров спаси три мачбола и пречупи Харисън в Шанхай (видео + галерия)

Григор Димитров трябваше да спаси три мачбола и да демонстрира по-железен характер в решителния тайбрек, за да преодолее за първи път в кариерата си втория кръг на тенис турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай. Хасковлията, който е шести поставен в основната схема, надделя повече от драматично в приятен за окото двубой с 3:6, 6:3, 7:6(6) срещу 46-ия в световната ранглиста Райън Харисън от САЩ.

What a matchGrigor Dimitrov very pleased with this win. pic.twitter.com/MJ3lvtEVW9 — Giusca Laurentiu (@GiuscaLaurentiu) October 11, 2017

Още след 13 минути игра в първата част на двубоя Димитров допусна пробив за 1:3 и американецът поведе с убедително представяне от началния си удар, който бе значително по-ефективен от този на българина в сета – около 80% срещу 55%. Във втория сет обаче Григор показа класа и нужната решителност, за да направи брейк и да възстанови статуквото в резултата.

Третата част на мача се оказа несравнимо по-дълга от предишните две, взети заедно, като и двамата не бяха особено солидни на свой сервис. Димитров поведе рано-рано с пробив за 2:0, но пък загуби предимството си също толкова неусетно, а впоследствие тенисистите си размениха по още един брейк. Чак след 5:5 зрителите видяха безкопромисни начални подавания и мачът бе вкаран в решителен тайбрек.

Григор първи изпадна в беда, изоставайки с два мини-пробива, но отрази със свой сервис два от трите мачбола на Харисън. Той пък се срина под напрежението и българинът осъществи обрат при първа възможност за приключване на срещата – така топ ракетата ни спечели 13-ия си от общо 21 изиграни „дълги геймове“ през сезона, за да запише 4-и успех в 5-ия си двубой срещу Харисън.

Grigor survives!@GrigorDimitrov saves three match points to top Harrison in a third set tiebreak.#SHRolexMasters pic.twitter.com/mWAYCsoQFM — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2017

Григор Димитров за първи път ще играе осминафинал в Шанхай и увеличи актива си в световната ранглиста на 4500 точки, с което отново ще заеме осмото място (личен рекорд) от следващата седмица, изпреварвайки пак контузения Стан Вавринка (4050). Следващият опонент на хасковлията в единствения азиатски „Мастърс“ ще бъде победителят от дуела Сам Куери – Франсес Тиафо.

Харисън започна по-убедително първия сет и направи светкавичен пробив, за да поеме инициативата, а само 13 минути му трябваха, за да поведе с 3:1. За съжаление, форхендът на Димитров не вършеше обичайната ефективна работа, а пък сервисът на американеца бе изключително солиден.

LIVE NOW: Roof closed in Shanghai as sixth seed @GrigorDimitrov opens vs @ryanharrison92



Watch & bet on tennis: https://t.co/gTLq47DSdH pic.twitter.com/4MEktJbARV — Live Tennis (@livetennis) October 11, 2017

Чак при 5:3 Харисън допусна точка за връщане на пробива след феноменален минаващ удар на хасковлията, подобен на някои от изпълненията му срещу Рафаел Надал в полуфинала в Пекин миналата седмица.

С мощния си начален удар обаче Харисън компенсираше това, което не можеше да получи в дългите разигравания. Стабилен втори сервис неутрализира втората точка за пробив, а от петия си сет-бол американецът затвори частта с 6:3 за 34 минути игра. Харисън водеше с 10:9 уинъра срещу 6:6 непредизвикани грешки, а скоростта на втория сервис на американеца бе с 20 км/ч по-бърза от тази на българина.

Вторият сет започна по-лесно за сервиращите и Григор набързо поведе с 2:1, не давайки повече от една точка на противника при свое подаване - при първото си такова до момента хасковлията бе загубил само три разигравания, но трябваше да намери начин да постави повече напрежение върху Харисън от посрещане. Това засега се бе случило само в последния девети гейм на първия сервис, който бе взет от американеца след 10-минутна битка.

Григор получи троен брейк-бол в четвъртия гейм, след като Харисън направи две грешки от форхенд, което не се бе случвало дотогава в мача. При 15-40 бекхенд на българина бе пласиран отлично на линията и щеше да му донесе предимство в разиграването, но лайнсменът направи голяма грешка и отсъди аут, а после след "хоук-ай" трябваше да се стигне до преиграване на точката. Грешка от воле при мрежата на Димитров и после убедителни форхенди на американеца доведоха до дюс, а за огромно съжаление отново с добри сервиси Харисън се спаси и изравни на 2:2. Две двойни грешки от адвантидж-полето вкараха в леки неприятности Григор, но той удържа за 3:2, а после съперникът му изравни на 3:3 без особени трудности.

Най-сетне в осмия гейм Димитров се възползва с прекрасен форхенд по правата от общо петия си в мача брейк-пойнт, за да поведе с 5:3! В подаването си за приключване на сета българинът направи поредното си изумително отиграване, когато топката се удари в мрежата и тупна неудобно в полето му, но той с шпагат и елегантно прехвърляне накара дори Харисън да го поздрави.

Впоследствие хасковлията свърши работата си и възстанови статуквото в мача - 3:6, 6:3 за общо 1 час и 12 минути игра.

Григор изоставаше с 40-0 при първото посрещане в решителния сет, но със страхотни форхенди в комбинация с атлетизъм и техника си осигури възможност за пробив, печелейки четири поредни точки. В крайна сметка геймът продължи 8 минути и при третия си шанс Димитров бе възнаграден, а Харисън хвърли бясно ракетата си на корта след първата двойна грешка, която осигури пробива. Въпреки третата си двойна грешка, Григор затвърди убедително и поведе с 2:0! Американецът пак стана жертва на нервите си и подобрените ретури на Димитров го провокираха да греши и от положение 40-15 се стигна до нов брейк-бол за хасковлията, но той не се възползва от него, тъй като направи цели четири пропуска от офанзивния си, по-плосък бекхенд - 2:1.

Дойде ред и за по-дълъг сервис-гейм на Григор, тъй като Харисън повиши класата на ретурите си и дълбочината им го затрудняваше. Двойна грешка на хасковлията доведе до първи шанс за пробив на Харисън от онзи момент в първия гейм, когато той проби за 3:1. Той бе отразен, но във втория случай късата топка на Димитров отново не се получи и американецът стигна до брейк за 2:2. Солиден сервис помогна на 46-ият в света да отрази десетия брейк-пойнт на Григор в мача, а после мрежата също наклони везните в полза на съперника на българина - 2:3.

За огромно съжаление обаче Димитров пак се пропука и за нула време предаде инициативата в сета, след като го бе започнал отлично. Той направи поредната си грешка от форхенд, за да даде брейк-бол на съперника, а с двойна грешка предаде подаването си - 2:4! Българинът обаче не позволи това да го съкруши съвсем и моментално направи рибрейк, след като се възползва от липсата на първи сервис на противника и с по-добра тактика в разиграванията провокира нужните грешки от страна на Харисън - 3:4 и изравнени (по два) пробива. Григор затвърди убедително и при 4:4 сетът вече продължаваше цели 55 минути - много по-дълго от предишните два, които общо бяха изминали за 72.

При 4:5 хасковлията сервираше за оставане в мача и попадна в неприятно положение (с помощта на мрежата) при 0-30, но обърна развоя на събитията с ас и три впечатляващи уинъра от форхенд - 5:5. Двамата вкараха мача в тайбрек, след като убедително спечелиха подаванията си, а Григор наниза 15-ия си ас в срещата - 6:6.

Първият мини-пробив бе на сметката на Харисън, който се възползва от един от редките слаби апроуч-удари на Димитров - неуспешно драйв-воле, довело впоследствие до 1:3. Форхенд в аут рано-рано доведе до 1:4 и за нула време хасковлията се озова в беда в най-неподходящия момент. Удар с рамката на Григор прати топката далеч извън очертанията за 2:5, но после той върна един от мини-пробивите с по-добро излизане на мрежата. Българинът отрази два от трите мачбола, които бяха на негов сервис, за 5:6, а Харисън не издържа на напрежението и прати топката в аут за 6:6! Димитров "подуши кръвта" и с отлично изградена атака, завършена с форхенд по обратния диагонал, стигна на свой ред до мачбол с нов мини-пробив за 7:6, като завърши по най-добрия начин - с 16-ия си ас за крайното 3:6, 6:3, 7:6(6) за общо 2 часа и 35 минути игра!