Геният на Меси подлуди Аржентина, Уругвай и Колумбия също празнуват (видео)

Argentina are headed to the World Cup! pic.twitter.com/MdH78zu2V6 — Goal UK (@GoalUK) 11 октомври 2017 г.

After a dramatic night in South America, the first confirmed intercontinental play-off sees New Zealand face Peru! #WCQ pic.twitter.com/9zHDz7TGxu — #WCQ (@FIFAWorldCup) 11 октомври 2017 г.

Gabriel Jesus bags a brace for Brazil versus Chile pic.twitter.com/s9uwSqB2Xz — Goal UK (@GoalUK) 11 октомври 2017 г.

Messi's goal is more epic with the titanic song pic.twitter.com/zcI9QSdUYt — Es hoy (@valentave) 11 октомври 2017 г.

COLOMBIA survives! Los Cafeteros finish in fourth, are headed to Russia! Peru goes to a playoff vs. New Zealand pic.twitter.com/Zn6s7uQHZA — Planet Fútbol (@si_soccer) 11 октомври 2017 г.

The Uruguay squad and staff celebrating qualifying for the 2018 World Cup.



(via @diegojokas). pic.twitter.com/AlrWC1fRh7 — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) 11 октомври 2017 г.

Световни квалификации, зона КОНМЕБОЛ:

Крайно класиране:

23

RUS

BRA

IRN

JPN

MEX

BEL

KOR

KSA

GER

ENG

ESP

NGA

CRC

POL

EGY

ISL

SRB

FRA

POR

ARG

COL

URU

PAN — #WCQ (@FIFAWorldCup) 11 октомври 2017 г.

Феноменално! Това е точното определение за представянето на Лионел Меси в мача на истината за Аржентина срещу Еквадор. "Гаучосите" се нуждаеха от задължителна победа при гостуването в Кито, за да се класират за финалите на световното първенство и я постигнаха благодарение на най-добрия футболист на планетата. Меси заби хеттрик и Аржентина спечели с 3:1, въпреки че получи гол още в 1-ата минута. Така съставът на Хорхе Сампаоли събра 28 точки и финишира на трето място в крайното класиране, гарантирайки си директна виза за шампионата в Русия догодина.Същото сториха Уругвай и Колумбия. И двата тима минаха през напрегнати моменти в последните си двубои, но взеха своето и ще са сред участниците на Мондиал 2018. "Урусите" получиха ранен гол от аутсайдера Боливия, но после Единсон Кавани Луис Суарес разкъсаха защитата на гостите и изведохадвукратните световни шампиони до победа с 4:2 и второ място в подреждането в зона КОНМЕБОЛ.Колумбия издрапа до 1:1 в прекия дуел с Перу и зае четвърта позиция в крайното класиране - последната, която осигурява квота за мондиала. Хамес Родригес изведе гостите напред, но Хосе Паоло Гереро изравни и направи последните минути повече от драматични. Още един гол щеше да прати перуанците в Русия, но в крайна сметка те останаха пети и ще играят бараж срещу Нова Зеландия. Мачовете ще се състоят на 6 и 14 ноември.Потърпевш от резултатите в последния кръг се оказа отборът на Чили. Носителят на трофея от Копа Америка загуби с 0:3 визитата си на Бразилия и се свлече на 6-о място, макар че преди мачовете тази нощ беше на трета позиция. "Селесао" отдавна си осигури участие на световното първенство, но игра честно и не даде шанс на чилийците. Алексис Санчес Артуро Видал и компания финишираха с равен брой точки с Перу, но малко по-лошата им голова разлика ги остави извън сметките.Още един отбор имаше надежди за класиране, но го пропиля. Парагвай беше домакин на Венецуела и при победа щеше да си гарантира минимум участие на бараж. Вместо това, "гуараните" се провалиха с гръм и трясък. Те загубиха с 0:1 от съперник, който до момента имаше само една победа и твърдо заемаше последното място. По този начин Парагвай завърши 7-и и също ще пропусне мондиала.Преди финалната развръзка в квалификациите имаше много коментари дали Бразилия няма да подлее вода на вечния си съперник Аржентина и да загуби нарочно от Чили. Нищо подобно не се случи. В Сао Пауло съставът на Тите излезе мотивиран да спечели и го направи убедително. Селесао поведе в 55-ата минута с гол на Паулиньо . Халфът на Барселона бе точен отблизо след удар на Неймар от фаул и неособено добра намеса на чилийския страж Клаудио Браво . В 57-ата минута Габриел Жезус направи 2:0, завършвайки перфектна контра на домакините. Младокът получи пас на празна врата от Неймар и не сбърка.По това време чилийците все още таяха надежди другите резултати да се развият в тяхна полза, но изравнителният гол на Перу срещу Колумбия ги изпрати зад борда. В края на мача Габриел Жезус заби и трети гол за Бразилия, като наказа излезелия напред Браво.В предишните си гостувания Аржентина спечели едва 10 от възможни 24 точки и не вкара нито един гол на чужд терен в квалификациите от началото на годината. Освен това, “гаучосите” загубиха на “Монументал” от Еквадор и това бе още една причина домакините да излязат със самочувствие срещу суперзвездите на Хорхе Сампаоли.Селекционерът на “албиселесте” остави на пейката Пауло Дибала Мауро Икарди . Той заложи на схемата 3-4-2-1, като Меси и Анхел ди Мария действаха зад изнесения в предни позиции Дарио Бенедето, а в средата на терена играеха Енцо Перес, Едуардо Салвио, Лукас Билия и Маркос Акуня. Тримата бранители пред Серхио Ромеро бяха Хавиер Масчерано Наставникът на Еквадор Хорхе Селисо отново гласува доверие на ветерана Роберто Ордонес в атака. За 32-годишния нападател това бе едва втори мач с екипа на националния отбор. Той бе предпочетен в титулярния състав пред Фелипе Кайседо Аржентинците едва ли са си представяли подобно начало, но още в 40-ата секунда Серхио Ромеро трябваше да вади топката от мрежата си. Ромарио Ибара и Ордонесе размениха подавания в наказателното поле, след което Ибара стреля технично в далечния ъгъл и хвърли в екстаз публиката на стадиона в Кито.Попадението беше истински шок за гостите, но Меси бързо взе нещата в свои ръце и показа, че няма да допусне Аржентина да остане извън финалите на мондиал за пръв път от 1970 година. С всяко свое докосване до топката Лео даваше да се разбере, че това е неговата вечер. В 7-ата минута той изведе на скорост Ди Мария, но последвалото центриране не стигна до Бенедето. Малко по-късно крилото на Пари Сен Жермен още веднъж се озова на добра позиция, но отново не взе най-правилното решение.В 12-ата минута Меси напредна и подаде на Ди Мария, който веднага му върна топката и “десетката” елегантно я чукна под плонжа на Максимо Бангера. При следващата добра атака на гостите Меси изскочи сам срещу вратаря на Еквадор, но той спаси. Бангера обаче нямаше какво да стори в 20-ата минута след поредното майсторско изпълнение на аржентинския маестро, който открадна топката от противников защитник и с мощен шут под гредата вкара втория си гол в мача.С преднина в резултата, Аржентина заигра по-спокойно, но домакините нямаха никакво намерение да се предават. Те опитваха основно центрирания от фланговете и създадоха няколко разбърквания пред Ромеро. В 32-ата минута Ди Мария беше близо до трети гол за “гаучосите” но Бангера изби в корнер. След центрирането от ъгловия удар най-високо в наказателното поле скочи Меркадо, но изстрелът му с глава бе твърде слаб, за да затрудни Бангера.В края на полувремето Хосе Севайос от домакините се контузи и на неговото място влезе бившият нападател на Уест Хам Енер Валенсия Еквадорците излязоха пределно мотивирани за второто полувреме и се постараха да притиснат гостите в тяхната половина. Към вратата на Ромеро отново заваляха центрирания, но те не доведоха до напрежение за тима на Сампаоли. В 62-ата минута геният на Меси блесна с пълна сила и всички въпросителни около класирането на Аржентина паднаха. Лео беше обграден от трима бранители, но запази топката и с перфектен прехвърлящ удар направи безпомощен Бангера.До края за гостите беше лесно. Влезлият като резерва Икарди можеше да вкара и четвърти гол за "албиселесте", но пропусна от удобна позиция.Не по-малко напрегнат беше мачът между Перу и Колумбия. Двата отбора знаеха, че победата означава директно класиране, а загубата щеше да ги остави извън финалистите. След предпазливо първо полувреме, гостите взеха аванс в резултата благодарение на голямата си звезда Хамес Родригес. Халфът на Байерн (Мюнхен) се оказа най-съобразителен в наказателното поле и между няколко футболисти прати топката във вратата в 56-ата минута. Перу отвърна в 76-ата минута, когато Хосе Паоло Гереро технично прехвърли стената от фаул и матира Давид Оспина Този резултат нямаше да свърши работа на домакините дори за бараж в случай, че Парагвай победи Венецуела, както се очакваше. Парагвайците обаче се провалиха. Цял мач те не успяха да превземат вратата на Уилкер Фаринес, въпреки че след почивката в игра се появи и ветеранът Оскар Кардосо. Вместо това, при една контра в 84-ата минута Янхел Ерера смълча всички на стадиона в Асунсион и донесе изненадващата победа на Венецуела.В последните минути двубоят много се изнерви, а Густаво Гомес и Уилкер Анхел бяха изгонени. За Венецуела това бе едва втора победа в квалификациите, а Парагвай пропусна златен шанс да отиде на бараж за финалите на Мондиал 2018.Уругвай, подобно на Аржентина, стартира зле, но показа класа и си заслужи класирането на световното първенство. "Урусите" си вкараха два автогола срещу Боливия, но звездното им нападение не позволи да се стигне до изненада. След като Гастон Силва прати топката в собствената си врата в 24-ата минута, още до почивката Мартин Касерес и Кавани обърнаха развоя на мача, а през второто полувреме на два пъти точен беше Луис Суарес. Автоголът на Диего Годин в 79-ата минута само оформи крайния резултат и не развали празника на "Сентенарио".Р. Ибара (1)Л. Меси (12)Л. Меси (20)Л. Меси (62)Х. Родригес (56)Х. Гереро (76)Паулиньо (55)Г. Жезус (57)Г. Жезус (90)Я. Ерера (84)Г. Силва (24) авт.М. Касерес (40)Е. Кавани (42)Л. Суарес (60)Л. Суарес (76)Д. Годин (79) авт.5. Перу 26 т.6. Чили 26 т.7. Парагвай 24 т.8. Еквадор 20 т.9. Боливия 14 т.10. Венецуела 12 т.* Подчертаните отбори се класират за Мондиал 2018, а Перу ще играе на бараж.