Peugeot на Автосалона с новия автомобил на Макрон и първенеца в Европа за 2017

Премиерно за България ще бъде показан новият 7-местен SUV Peugeot 5008, избран от френския президент Еманюел Макрон. Първият SUV в историята, спечелил наградата "Автомобил на годината" в Европа - SUV Peugeot 3008, получил 30 международни отличия от лансирането си до момента, ще е емблемата на SUV гамата на Peugeot по време на Салона. Компактният градски кросоувър SUV Peugeot 2008 ще демонстрира увереност и стил със системата Grip Control® и функциите Park Assist и Active City Brake. Новият 308, наследник на Автомобил на годината за 2014-a в Европа, ще е другият Peugeot акцент по време на Автомобилен салон София 2017. С двата му силуета – хечбек и SW, Peugeot пише нова глава в историята на своя бестселър. С категоричен поглед към бъдещето, новият Peugeot 308 предвещава технологична офанзива - комбинира изобилие от нови технологии, в нова опаковка с още по-отличителен стил. Нов двигател, с над 200 патента и нова 8-степенна автоматична скоростна кутия бележат промените в модела. SUV by Peugeot С премиера на Автомобилен салон София 7-местния SUV 5008 е първият SUV, който предлага модулируемост, съизмерима с тази на най-добрите пътнически автомобили. SUV гамата на Peugeot е създадена, за да носи несравнимо усещане от шофирането, преодолявайки с лекота всеки терен, докато водач и пътници се наслаждават на технологиите, практичността и удобството, които заслужават. SUV Peugeot 5008 – напълно ново измерение за SUV Атрактивен, иновативен и футористичен интериор - Peugeot i-Cockpit®, предлага несравнимо усещане при шофиране. Със своя компактен волан, 8" сензорен екран на бордното табло и 12,3" цифров head-up дисплей с висока резолюция, новият Peugeot i-Cockpit® впечатлява с отлична графика и елегантни анимации. Междуосието от 2,84 м на новия 5008 SUV го прави най-удобният SUV в сегмента C! Общата дължина на автомобила (4,64 м) остава компактна, но същевременно осигурява повече пространство за пътниците. Новият Peugeot 5008 е повече от обикновен SUV. Той изпъква с иновативна конфигурация: три отделни, еднакви, сгъващи се седалки на втория ред, регулируеми по дължина и наклон

две отделни, сгъващи се седалки с възможност за отстраняване на третия ред.

най-големият капацитет на багажника с 780 дм3 VDA 210 (1 060 литра) Изцяло новият Peugeot 5008 SUV може да има също сгъваща се седалка на пътника отпред (за пренасяне на изключително дълги товари от 3,20 м) и практична безконтактна моторизирана задна врата. Независимо дали изборът е бензин или дизел, всички версии са Best in Class и превъзхождат конкурентните двигатели от същия клас на мощност. Емисиите CO2 са едва 115 г/км за бензиновите и 105 г/км за дизеловите двигатели. Автомобилът предлага най-доброто от постоянната свързаност с интернет чрез функцията Mirror Screen и 3D свързаната навигационна система (с TomTom® Traffic). Свръхмодерни системи ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) в помощ на водача правят шофирането още по-безопасно с арсенал от функции за безопасност. SUV Peugeot 3008 – Автомобил на годината за 2017 г. в Европа Новият Peugeot 3008 предлага уникално съчетание на стил, комфорт и пътно поведение. Впечатляващият Peugeot i-Cockpit® е свръхмодерен и дава ново значение на това да си на мястото на водача. Той предлага по-интуитивно и интензивно усещане при шофиране, благодарение на компактен волан, 12,3-инчов head-up дисплей и капацитивен сензорен екран на централната конзола с ергономични бутони тип “клавиши” в допълнение към всичко останало. Новият Peugeot 3008 предлага и редица системи в помощ на водача и друго високотехнологично оборудване, както и безпроблемна свързаност. Произвеждан в Сошо, моделът получава етикета за оригинална френска гаранция Origine France Garantie (Произведено във Франция). SUV Peugeot 3008 е получил 30 международни награди от лансирането си до момента. SUV Peugeot 2008 – кросоувърът, който представя града в друга светлина 2008 е компактен кросоувър с елегантен стил, който обединява традициите на марката в създаването на легендарни градски модели. Отличава се с иновативно място на водача, организирано около волан с по-малък диаметър, бордно табло на нивото на очите и сензорен дисплей. Несравнимото пътно поведение е синоним на удоволствие от управлението, гарантирано от опита на Марката в областта на ходовата част. Свобода на движението е гарантирана от по-големия пътен просвет и системата Grip Control. Дълъг едва 4,16 м и широк 1,74 м, 2008 съчетава по уникален начин удобството на управлението на шосеен автомобил, здравината на SUV и забележително пространство в купето, модулност и комфорт. Автомобилът е еднакво ефикасен в града и извън него, благодарение на системата Grip Control за oптимизиране на задвижването. Новият Peugeot 308 – духът на съвременните технологии Новият Peugeot 308, в двете си версии GT и SW GT Line, ще бъде представен по време на Автомобилен салон София 2017. По-добър от всякога, новият 308 предвещава технологична офанзива. От гледна точка на свързаността предлага функцията Mirror Screen, с капацитивен екран и свързана 3D навигация. Новият Peugeot 308 включва и всички системи в помощ на водача, представени в SUV PEUGEOT 3008 и 5008. Новият Peugeot 308 има елегантен и динамичен стил. Отпред, новият хоризонтален преден капак покрива вертикална предна решетка. по средата на която е разположена емблемата на Лъва, а името на Марката е изваяно в горния й кант. Благодарение на по-късите си надвеси, новият Peugeot 308 запазва отличната си маневреност. Силуетът на автомобила, създава усещане за здравина и динамика. Изисканият интериор на новия Peugeot 308 е усъвършенстван. Той дава изключителна позиция на водача, благодарение на Peugeot i-Cockpit®. Компактен волан и по-високо разположен инструментален панел предлагат несравнимо усещане при шофиране. Новият Peugeot 308 е оборудван с нов капацитивен сензорен екран, изключително реактивен и лесен за употреба. Функцията Mirror Screen позволява дублиране на екрана на смартфона на сензорния екран на автомобила, за да се възползвате от най-доброто от съвместимите приложения. Това triple play предложение e съвместимо с протоколите Mirrorlink®, Android Auto™ и Apple Carplay™. свързана 3D навигация с услугата за следене на трафика в реално време TomTom® Traffic Новият Peugeot 308 включва всички системи в помощ на водача от най-ново поколение, представени в новите SUV PEUGEOT 3008 и 5008. Сред тях са Активна спирачка за безопасност, Предупреждение при неволно пресичане на маркировката, Система за контрол на бдителността на водача, Автоматични, адаптивни дълги светлини, Разпознаване на пътните знаци и препоръки, Адаптивен автопилот със Стоп функция, Система за активно следене на мъртвата зона, 180-градусова видео камера, разположена на капака на багажника, система за помощ при паркиране и др. Новият Peugeot 308 предлага нови и по-икономични бензинови и дизелови двигатели. Така водачите могат да се възползват от признатите динамични качества и нисък разход на гориво. Новият PureTech 130 S&S BVM6: бензинов двигател от ново поколение с директно впръскване на горивото. Тази нова версия предлага подобрена динамика и ефективност. В съчетание с този нов двигател PureTech 130 S&S, новият PEUGEOT 308 включва и нова 6-степенна механична скоростна кутия. Тя е 100% цифрово проектирана. Peugeot 308 е първият автомобил от PSA Group, който е оборудван с нов дизелов двигател BlueHDi 130 S&S: компактен, мощен и икономичен. Този нов 4-цилиндров двигател е 100% цифрово проектиран. За него са били непобходими над 200 нова патента, заявени от PSA Group. Предлаган ексклузивно за новия Peugeot 308 GT, дизеловият двигател BlueHDi 180 S&S е съчетан с автоматична скоростна кутия EAT8 от ново поколение, разработена съвместно с японските специалисти Aisin. Тази нова автоматична скоростна кутия намалява разхода на гориво с до 7% в сравнение с EAT6, и поддържа електрическа команда Shift and Park - интуитивна и лесна за ползване. Скутери и велосипеди Peugeot е най-старият мотоциклетен производител в света и е с традиции в производството на велосипеди. По време на Автомобилен салон София на щанда на марката ще бъдат изложени гама скутери и велосипеди Peugeot, начело с новия Metropolis RX-R.

