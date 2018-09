Европейски футбол Обещаха, че няма да има късно дерби между Арсенал и Ливърпул на Бъдни вечер, но... 10 октомври 2017 | 17:05 - Обновена 0 0 0 2 1



От срещата е станало ясно, че точната програма за мачовете през декември трябва по принцип да бъде обявена на 19 октомври, но е възможно да има една седмица отсрочка специално за обявяване на програмата за коледния кръг.



Ако все пак има двубой в Премиър лийг на 24 декември, то това би бил първия такъв случай от 22 години насам. Breaking news: @premierleague CEO Richard Scudamore commits to no 4pm KO on Xmas Eve following this morning's FSF Fans Group meeting. — The FSF (@The_FSF) October 10, 2017 Изпълнителният президент на Премиър лийг Ричард Скъдамор е обещал пред Федерацията на футболните привърженици (FSF) в Англия, че няма да има двубой от Висшата лига в 16:00 часа местно време на Бъдни вечер. В последните седмици в медиите упорито вървеше слуха, че "Скай спортс" иска да премести един от двубоите от кръга, който трябва да се състои на 23 декември, в неделя, на Бъдни вечер. Говореше се, че това ще бъде дербито между Арсенал Ливърпул . Тази идея срещна бурното неодобрение на феновете, както и на самите клубове. Днес Скъдамор е обещал, че няма да има късна среща в неделя. Това породи съмнението обаче, че все пак ще има изтеглен мач, но с по-ранен час. Такава възможност все още съществува.От срещата е станало ясно, че точната програма за мачовете през декември трябва по принцип да бъде обявена на 19 октомври, но е възможно да има една седмица отсрочка специално за обявяване на програмата за коледния кръг.Ако все пак има двубой в Премиър лийг на 24 декември, то това би бил първия такъв случай от 22 години насам.

