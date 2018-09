Снукър Кой извади късмет за “Шампион на шампионите” след триумфа на Тръмп в Белгия? 10 октомври 2017 | 16:18 - Обновена 0 0 0 0 0



По правило там ще участват 16-има майстори на щеката, които са спечелили някоя титла във времето между две издания на турнира. Тъй като отделните събития са разделени според силата и престижа си, не всяко отличие гарантира място в "Рикох Арена" - например, Марк Селби си гарантира квота още с триумфа в Шампионата на Обединеното кралство през 2016 година, но Антъни Макгил още не е сигурен, защото спечели далеч по-незначителния Shoot Out по-рано през 2017-а.

As both Trump and Bingham have already won invites to #ChampOfChamps, Paul Hunter Classic winner Michael White is now guaranteed an invite https://t.co/wJgnY3m83H — ChampionofChampions (@ChampOfChamps) October 8, 2017

Тъй като Джъд Тръмп си бе заслужил място в “Шампион на шампионите” с успеха в Шампионата на играчите през март и сега квотата от Европейския Мастърс се предава надолу в списъка с приоритети на победителя в “Пол Хънтър Класик” Майкъл Уайт. Уелсецът е 14-ият сигурен участник в "Рикох Арена" и ще се бори за престижния трофей за втори път в кариерата си след дебюта през 2015 година - тогава той отпада в първи кръг от Нийл Робъртсън с 2:4, а австралиецът вдига титлата след 10:5 на финала над Марк Алън.



Последните две места в схемата в Рикох още не са известни, като засега ще отидат при Уенбо Лян и Антъни Макгил. Китаецът към момента се класира заради триумфа в Световната купа по снукър в тандем с Дин Дзюнхуей. Макгил пък е в списъка заради успеха си в Shoot Out 2017, а Нийл Робъртсън и Марк Уилямс отпадат засега, въпреки титлите си от Хонконг Мастърс и Световното първенство с шест червени топки.



Следващият турнир, който ще даде право на участие в “Шампион на шампионите”, е English Open (16-22 октомври) в Барнзли, а последният е Международния шампионат в Китай (29 oктомври - 5 ноември).



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

