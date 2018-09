Снукър Тръмп се изстреля с 68 места в снукър ранглистата 10 октомври 2017 | 15:25 - Обновена 0 0 0 0 0

Are there any better sights in snooker?



Trademark exhibition finish from @judd147t!#888EuroMasters @888sport pic.twitter.com/snn3Bto3BB — World Snooker (@WorldSnooker1) October 3, 2017

За успеха Тръмп грабна чек за 75 хиляди паунда и вече е на пето място в едногодишната ранглиста с общ актив от наградни фондове до момента през сезона 82 000 паунда. Лидер е Люка Бресел със 192 600, следван от Дин Дзюнхуей със 157 000, Шон Мърфи с 95 000 и Кайрън Уилсън с 82 725. Финалистът от Ломел Бингам грабна чек за 35 хиляди и вече има общо 53 000 на сметката си, които му отреждат 11-а позиция в 12-месечната класация. Прогрес отчита и младият китаец Юлон Жоу, който на Европейския Мастърс стигна до първия полуфинал на ранкинг турнир в кариерата си и от 15-и се изкачи до 19-и. Сънародникът му Юпен Цао постигна абсолютно същото върхово лично постижение и от 28-ми стигна 16-ата позиция.

Blink and you'll miss him!



Blistering from Zhou - making back-to-back total clearances to whitewash McGill for the semis #888EuroMasters pic.twitter.com/s9OD15fubs — World Snooker (@WorldSnooker1) October 6, 2017

Едногодишната ранглиста се използва, за да отсее топ 32-мата състезатели, които ще участват в Световната Гран при и “Шампионата на играчите” по-късно през кампанията.



След Shoot Out топ 32-мата майстори на щеката ще получат сигурно място в схемата на Световната Гран при (19-25 февруари 2018), а топ 16-имата след Откритото първенство на Гибралтар ще получат покани за “Шампионата на играчите” (19-25 март 2018).





