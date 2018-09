Авто Мания Няма да повярвате откъде идва името на сп. Playboy 10 октомври 2017 | 15:09 - Обновена 0 0 0 1 1 Вероятно поне веднъж в живота си сте държали сп. Playboy в ръцете, а ако не - сте виждали страници от него в интернет пространството. След скорошната смърт на неговия създадел – една от иконите на шоубизнеса на 20. век - Хю Хефнър – много подробности около работата и живота му излязоха наяве, включително и една от най-големите тънкости около емблематичното новоизлюпено за поколения мъже списание. Ако някога сте смятали, че името на Playboy е посветено на... плейбоите, всъщност сте грешали. То идва по една обикновена случайност и е следствие от неколкократни предложения, останали неодобрени от рекламодатели, едно от които – Stag Party. Идеята за финалното име дава майката на най-добрия приятел на Хю – Елдън Селърс, тъй като само преди година е била съкратена от работното си място в... автомобилната компания Playboy. Playboy Automobile Company със седалище в Бъфало, Ню Йорк, започва бизнес с големи мечти и амбицията да продава малки, евтини, но надеждни автомобили в цяла следвоенна Америка. Историята обаче е малко странна, прекалено кратка и очевидно неизвестна. Компанията остава в бизнеса за едва четири години – от 1947-ма до 1951-ва, когато обявява банкрут – неизбежен предвид факта, че продадените автомобили са били само 99 броя. Залага на малки коли, от които титаните в индустрията са разбрали, че няма да направят печалба и са оставили ентусиастите да действат на своя глава. Hefner and the strange, short-lived saga of the Playboy Automobile Company. https://t.co/dTRkL78kS9 — The Drive (@thedrive) 29 September 2017 От тримата основатели само един е бил с инженерно образование, а общо тримата – Чарлс Томас, Луис Хорвиц и Норман Ричардсън - събират от къде ли не 50 000 долара за първия прототип през 1946-а. Той е малък кабриолет с необикновен дизайн, ниско разположени фарове и независимо от високите разходи за създаването на една кола, топлата реакция от страна на обществото ги убеждава да започнат бизнес. Представен през 1947-ма, финалната версия на Playboy бе изненадващо обещаваща за времето си с 4-цилиндров двигател с предно задвижване с максимална мощ от 48 кс, автоматична скоростна кутия и независимо окачване. Още на следващата година компанията излиза на борсата, но с времето основателите осъзнават, че не могат да се издължат на кредиторите си, финансовите постъпления не набъбват и Playboy Automobile Company обявява фалит. И все пак надали името е харесало на Хефнър толкова заради автомобилната компания, колкото заради дефиницията в тълковния речник.

