Австралия направи предпоследната крачка - греда лиши Сирия от мечтата

За място на шампионата в Русия австралийците ще спорят с четвъртия от зона КОНКАКАФ - САЩ, Панама или Хондурас, като победителят пак ще бъде определен след два мача на разменено гостуване.

Australia 2-1 Syria



През почти целите продължения сирийци играха с човек по-малко заради изгонването на Махмуд Ал Мауас за втори жълт картон.



Австралия и Сирия бяха завършили на трето място в своите квалификационни групи и затова се изправиха в този своеобразен полуфинал. Заради военната обстановка в Сирия обаче първата среща се състоя в Малайзия.



Днес всички очакваха изразителен успех за домакините, още повече, че до момента те са най-резултатни в квалификациите от всички отбори в света (вече 47 гола).



Изненадващо обаче сирийците поведоха още в 6-ата минута чрез Омар Ал Сома, който се разписал и в предишния сблъсък. След само 9 минути Кейхил изравни за 1:1.



След това се игра само пред вратата на гостите, като превъзходството на "кенгурутата" беше смазващо, но топката така и не искаше да влезе в мрежата.



Стигна се до продължения, в четвъртата минута от които Ал Мауас беше отстранен и това допълнително улесни състава на Австралия, за да се стигне до безценното попадение на Кейхил за 2:1.



Syria put on a good fight but @Socceroos clinch the AFC-CONCACAF play-off spot after a 3-2 win on aggregate! #AUSvSYR pic.twitter.com/sCpsmsPoCV — The-AFC.com (@theafcdotcom) October 10, 2017



Tова обаче не беше всичко, защото две минути след изтичането на продълженията се стигна до пряк-свободен удар в полза на Сирия. Зад топката застана Ал Сома, но шутът му се отби в страничната греда. Ако топката беше влязла, гостите щяха да продължат напред по правилото за повече отбелязани попадения на чужд терен.



АВСТРАЛИЯ - СИРИЯ 2:1 след продължения (1:1 в редовното време)

0:1 Ал Сома (6)

1:1 Кейхил (15)

2:1 Кейхил (109)



