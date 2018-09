Хандбал Резултати и класиране след нов вълнуващ уикенд в хандбалната Шампионска лига (видео) 10 октомври 2017 | 14:42 - Обновена 0 0 0 0 0



Именно "маджарите" са лидери в безспорно най-оспорваната група от надпреварата - група "B". През изминалия уикенд Веспрем спечели с 26:24 гола домакинството си на Кил, нанасяйки трето поражение на германския гранд в четири двубоя. Срещата бе изпълнена с вълнуващи моменти и в двата края на игралното поле, но домакините отново използваха страхотната подкрепа на своите привърженици и гледат още по-уверено към следващите си двубои.

.@mkbveszpremkc take MOTW! pic.twitter.com/ibSji3RlnN — EHF Live (@EHF_Live) October 8, 2017 ПСЖ е втори в подреждането, на 2 точки зад лидера, след успех с 32:27 у дома срещу словенския Целие. Виве (Киелце) и Фленсбург завършиха при 25:25 в друг оспорван сблъсък от групата, а Мешков (Брест) спечели с 23:20 като гост на Олборг.



Група "B", Кръг 4

Веспрем 26:24 (12:15) Кил

Виве Киелце 25:25 (10:10) Фленсбург

Олборг 20:23 (11:10) Мешков Брест

ПСЖ 32:27 (18:14) Целие



Класиране

1. Веспрем - 8т (4п/0з), 2. ПСЖ - 6т (3п/1з), 3. Фленсбург - 5т (2п/1р/1з), 4. Мешков Брест - 4т (2п/2з), 5. Виве Киелце - 3т (1п/1р/2з), 6. Олборг - 2т (1п/3з), 7. Целие - 2т (1п/3з), 8. Кил - 2т (1п/3з)



В група "А" имаме смяна на лидера в класирането. Досегашният - Вардар (Скопие), не успя да постигне четвърти пореден успех, след като завърши 26:26 срещу Сегед в Унгария. От грешката на европейския клубен шампион се възползва Барселона. Каталунците спечелиха с 31:25 гола като домакини на Нант, записвайки трети успех.

BEST 7: Here are the players who impressed us most from #veluxehfcl's Round 4 action. Vote for your top player here: https://t.co/vIdrg87ikA pic.twitter.com/4t0gsZPH2M — EHF Champions League (@ehfcl) October 9, 2017 Барса има 7 точки, какъвто е и активът на Вардар. С една по-малко е Райн-Некар (Льовен). Шампионът на Германия продължава да подобрява формата си, побеждавайки в Швеция с 35:22 срещу Кристианстад. В последния двубой от групата Загреб и Висла (Плок) завършиха при 28:28.



Група "А", Кръг 4

Кристианстад 22:35 (12:18) Райн-Некар

Сегед 26:26 (14:13) Вардар

Барселона 31:25 (13:16) Нант

Загреб 28:28 (18:16) Висла Плок



Класиране

1. Барселона - 7т (3п/1р/0з), 2. Вардар - 7т (3п/1р/0з), 3. Райн-Некар - 6т (2п/2р/0з), 4. Сегед - 5т (2п/1р/1з), 5. Нант - 3т (1п/1р/2з), 6. Загреб - 2т (0п/2р/2з), 7. Висла Плок - 1т (0п/1р/3з), 8. Кристианстад - 1т (0п/1р/3з)

Our top 5 goals from #veluxehfcl Round 4 have it all: in-flight goals, spins, broken-wrist and last second shots! @SPRWisla @ADEMARLEON pic.twitter.com/23uXB1CJdm — EHF Champions League (@ehfcl) October 9, 2017 На първите две позиции в група "C" остават Скиерн и Горение (Веление). Словенците допуснаха поражение с 28:31 като гости на Кадетен (Шафхаузен), докато датският състав спечели с 33:25 у дома срещу испанския Адемар. Успех записа и още един скандинавски тим. Норвежкият Елверум надигра Динамо (Букурещ) с 40:32 гола.



Група "C", Кръг 4

Скиерн 33:25 (18:15) Адемар

Кадетен 31:28 (14:14) Горение Веление

Елверум 40:32 (19:15) Динамо Букурещ



Класиране

1. Скиерн - 6т (3п/1з), 2. Горение Веление - 6т (3п/1з), 3. Кадетен - 4т (2п/2з), 4. Елверум - 4т (2п/2з), 5. Адемар - 2т (1п/3з), 6. Динамо Букурещ - 2т (1п/3з)

These top shot-stoppers from Round 4 of the #veluxehfcl impressed us the most! @thw_handball @kielcehandball @SPRWisla @IFKKristianstad pic.twitter.com/2RxNiqYKRW — EHF Champions League (@ehfcl) October 10, 2017 Монпелие продължава да бъде безапелационен в група "D". Французите постигнаха ценен успех при тежкото гостуване на Бешикташ с 36:32 и вече имат актив от 8 точки. С три по-малко е украинският шампион Мотор Запорожие, който направи 28:28 с Металург (Скопие). Руският първенец Чеховские Медведи остава единственият тим в Шампионската лига без спечелена точка след 4 кръга, губейки с 30:31 като гост на Спортинг (Лисабон).



Група "D", Кръг 4

Бешикташ 32:36 (16:20) Монпелие

Мотор Запорожие 28:28 (12:18) Металург Скопие

Спортинг Л 31:30 (20:17) Чеховские Медведи



Класиране

1. Монпелие - 8т (4п/0з), 2. Мотор Запорожие - 5т (2п/1р/1з), 3. Бешикташ - 4т (2п/2з), 4. Спортинг Л - 4т (2п/2з), 5. Металург Скопие - 3т (1п/1р/2з), 6. Чеховские Медведи - 0т (0п/4з) Само два отбора останаха безгрешни след 4-ия кръг в Шампионската лига по хандбал за мъже. Това са тимовете на унгарския Веспрем и френския Монпелие, които продължават с пълен актив от 8 точки след четири успеха в четири срещи.Именно "маджарите" са лидери в безспорно най-оспорваната група от надпреварата - група "B". През изминалия уикенд Веспрем спечели с 26:24 гола домакинството си на Кил, нанасяйки трето поражение на германския гранд в четири двубоя. Срещата бе изпълнена с вълнуващи моменти и в двата края на игралното поле, но домакините отново използваха страхотната подкрепа на своите привърженици и гледат още по-уверено към следващите си двубои.ПСЖ е втори в подреждането, на 2 точки зад лидера, след успех с 32:27 у дома срещу словенския Целие. Виве (Киелце) и Фленсбург завършиха при 25:25 в друг оспорван сблъсък от групата, а Мешков (Брест) спечели с 23:20 като гост на Олборг.26:24 (12:15) КилВиве Киелце 25:25 (10:10) ФленсбургОлборг 20:23 (11:10)32:27 (18:14) Целие- 8т (4п/0з),- 6т (3п/1з),- 5т (2п/1р/1з),- 4т (2п/2з),- 3т (1п/1р/2з),- 2т (1п/3з),- 2т (1п/3з),- 2т (1п/3з)В група "А" имаме смяна на лидера в класирането. Досегашният - Вардар (Скопие), не успя да постигне четвърти пореден успех, след като завърши 26:26 срещу Сегед в Унгария. От грешката на европейския клубен шампион се възползва Барселона. Каталунците спечелиха с 31:25 гола като домакини на Нант, записвайки трети успех.Барса има 7 точки, какъвто е и активът на Вардар. С една по-малко е Райн-Некар (Льовен). Шампионът на Германия продължава да подобрява формата си, побеждавайки в Швеция с 35:22 срещу Кристианстад. В последния двубой от групата Загреб и Висла (Плок) завършиха при 28:28.Кристианстад 22:35 (12:18)Сегед 26:26 (14:13) Вардар31:25 (13:16) НантЗагреб 28:28 (18:16) Висла Плок- 7т (3п/1р/0з),- 7т (3п/1р/0з),- 6т (2п/2р/0з),- 5т (2п/1р/1з),- 3т (1п/1р/2з),- 2т (0п/2р/2з),- 1т (0п/1р/3з),- 1т (0п/1р/3з)На първите две позиции в група "C" остават Скиерн и Горение (Веление). Словенците допуснаха поражение с 28:31 като гости на Кадетен (Шафхаузен), докато датският състав спечели с 33:25 у дома срещу испанския Адемар. Успех записа и още един скандинавски тим. Норвежкият Елверум надигра Динамо (Букурещ) с 40:32 гола.33:25 (18:15) Адемар31:28 (14:14) Горение Веление40:32 (19:15) Динамо Букурещ- 6т (3п/1з),- 6т (3п/1з),- 4т (2п/2з),- 4т (2п/2з),- 2т (1п/3з),- 2т (1п/3з)Монпелие продължава да бъде безапелационен в група "D". Французите постигнаха ценен успех при тежкото гостуване на Бешикташ с 36:32 и вече имат актив от 8 точки. С три по-малко е украинският шампион Мотор Запорожие, който направи 28:28 с Металург (Скопие). Руският първенец Чеховские Медведи остава единственият тим в Шампионската лига без спечелена точка след 4 кръга, губейки с 30:31 като гост на Спортинг (Лисабон).32:36 (16:20) МонпелиеМотор Запорожие 28:28 (12:18) Металург Скопие31:30 (20:17) Чеховские Медведи- 8т (4п/0з),- 5т (2п/1р/1з),- 4т (2п/2з),- 4т (2п/2з),- 3т (1п/1р/2з),- 0т (0п/4з)

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 631

1