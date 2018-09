НБА Нетипичното старо куче 10 октомври 2017 | 12:55 0 0 0 0 6



198-сантиметровата легенда говори пред The Undefeated защо не следва примера на други стари кучета, които в залеза на професионалните си приключения правят опит да спечелят шампионски пръстен. Нещо, което Картър не е направил до момента и което не изглежда реално постижимо в отбора на “кралете”.



“Не мога да направя нещо такова. Не съм такъв. Искам да бъда част от нещо, искам да играя. Лесно е да играеш за добър отбор и просто да си седиш там. Да спечеля титла би било страхотно, но искам да съм от полза”, разкрива вижданията си Винс.



“Знам, че все още мога да дам нещо на играта. Когато не мога да играя дори и 10 минути на мач, вероятно бих се примирил да стоя отстрани, но не и сега”, казва още гордият шампион по забивки от 2000 година. Картър е осемкратен участник в Мача на звездите и има 1347 мача в редовния сезон на НБА и още 88 в плейофите.

Vince Carter is uh, a lot older than his teammates. pic.twitter.com/ymcmTsm3m0 — SportsCenter (@SportsCenter) 9 октомври 2017 г.

Той е един от шестимата играчи, които са постигнали поне 24 000 точки, 6000 борби, 2500 асистенции, 1000 отнети топки и 1000 вкарани тройки в Лигата - останалите са Коби Брайънт, Пол Пиърс, Дирк Новицки, ЛеБрон Джеймс и Кармело Антъни.

