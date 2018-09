Тенис Важното накратко за съперника на Григор Димитров в Шанхай 10 октомври 2017 | 12:16 0 0 0 0 3

Райън Харисън е 25-годишен американец, родом от Шревепорт, Лос Анджелис, като в момента е 46-и в световната ранглиста. Професионалист е от 10 години, висок 185 см, десничар, изпълняващ бекхенд с две ръце. Успехът над китаеца в първи кръг в Шанхай е 18-ата му победа през 2017-а, като той има и 20 загуби в турнирите на АТР.



Досега през годината си е заработил 713 409 долара от наградни фондове, а в кариерата си общо - 3 431 455. Може да се каже, че 2017-а е най-успешната му, защото на 19 февруари спечели първата си титла - от сериите АТР250 в Мемфис след победи над Николоз Басилашвили (на финала с 6:1, 6:4), Доналд Йънг, Дамир Джумхур, Сам Куери и Константин Кравчук.



Последното му участие преди “Мастърс”-а в Шанхай бе в Токио (АТР500) миналата седмица, като елиминира във втори кръг 16-ия в световната ранглиста и финалист от US Open Кевин Андерсън, но отпадна от Марин Чилич с 2:6, 0:6 на четвъртфиналите.



И за Харисън, и за Димитров, победа в мача помежду им ще бъде ново най-добро класиране в кариерата в Шанхай, защото и двамата никога не са прескачали втори кръг. Григор Димитров води с 3:1 победи срещу американеца в досегашните им двубои, като те вече направиха един дуел тази година в “Куинс”.



Райън Харисън срещу Григор Димитров през годините:



2017, АТР250 в “Куинс” (1 кръг): загуба с 3:6, 1:6

2015, АТР500 в Акапулко (осминафинал): победа със 7:5, 4:6, 6:0

2014, US Open (1 кръг): загуба с 2:6, 6:7(4), 2:6

2014, “Уимбълдън” (1 кръг): загуба с 6:7(1), 3:6, 2:6







Райън Харисън в турнирите от Големия шлем през 2017:



US Open (1 кръг): загуба от Томаш Бердих с 4:6, 2:6, 6:7(4)

“Уимбълдън” (2 кръг): загуба от Томаш Бердхи с 4:6, 3:6, 7:6(8), 3:6

“Ролан Гарос” (1 кръг): загуба от Аляз Бедене с 4:6, 0:6, 6:3, 1:6

Australian Open (2 кръг): загуба от Томаш Бердих с 3:6, 6:7(6), 2:6



Райън Харисън на “Мастърс”-а в Шанхай през годините:



2011 (2 кръг): загуба от Матю Ебдън

2012 (1 кръг): загуба от Филип Колшрайбер

2013 (2 кръг на квалификации): загуба от Го Соеда

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ
Редактор отдел "Спорт"

