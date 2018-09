Тенис Потвърдено: Контузените тенис асове се завръщат за Australian Open 2018 10 октомври 2017 | 11:39 0 0 0 0 0



Бившите номер 1 в света Новак Джокович и Анди Мъри, както и Стан Вавринка и Кей Нишикори, които пропуснаха последните месеци от годината, със сигурност ще бъдат част от схемата на Australian Open 2018.

Former No.1s @DjokerNole and @Andy_Murray have confirmed they’ll return healthy for #AusOpen 2018 https://t.co/c2qQbmriVK pic.twitter.com/3wxyjTxCRK — #AusOpen (@AustralianOpen) October 10, 2017

Джокович изигра последния си засега мач на четвъртфиналите на “Уимбълдън” срещу Томаш Бердих, като се отказа в началото на втория сет (при 7:6(2), 2:0) заради травма в рамото, която ще лекува до края на 2017-а. Мъри също за последно бе в действие на 1/4-финалите на “Уимбълдън”, изигравайки драматичен петсетов мач срещу Сам Куери - 6:3, 4:6, 7:6(4), 1:6, 1:6. Още в последните две части на двубоя срещу американеца на зрителите им стана ясно, че Мъри не е в оптимална физическа кондиция - неговият проблем е контузия на бедрото, която също избра да лекува до края на 2017-а.

Our 2014 champion @stanwawrinka, and @keinishikori - both sidelined through injury in 2017 - confirm they'll be back at #AusOpen 2018. pic.twitter.com/y8FSes8Pzh — #AusOpen (@AustralianOpen) October 10, 2017

Стан Вавринка отпадна още в първи кръг на “Уимбълдън” от Даниил Медведев (4:6, 6:3, 4:6, 1:6) и няколко дни по-късно се присъедини към бившите номер 1 в света със съобщение, че пропуска остатъка от годината поради травма в коляното.



ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

