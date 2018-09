Тенис Спортен психолог помогнал на Халеп да стане номер 1 10 октомври 2017 | 10:46 0 0 0 0 3



В интервю за “Индипендънт” Халеп разкри, че използвала помощта на спортен психолог през последните месеци по време на турнирите. Той не пътувал с нея като част от щаба, а двамата комуникирали по телефона. Румънката обаче не пожела да разкрие подробности за консултациите и как точно въпросният специалист е спомогнал за успехите.

That feeling when you finally get there! @Simona_Halep is crowned the 25th WTA World #1 in Beijing pic.twitter.com/OGvBmWNQPi — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) October 7, 2017

Халеп отново заяви, че голямата цел остава спечелване на турнир от Големия шлем, който все още се изплъзва, макар през 2017-а тя да стигна финал на “Ролан Гарос”, където загуби от Альона Остапенко.



От статистическа гледна точка може да се каже, че е по-трудно да се стигне до първото място в световната ранглиста, отколкото да се спечели Шлем, защото през последните 42 години (когато за първи път се формира ранглиста на WTA) 25 различни дами са окупирали върха, докато за същия период 43 тенисистки са триумфирали в някои от четирите най-силни и престижни събития от календара.



