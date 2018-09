Световен футбол Меси е в потрес: очаква го нещо като басейн върху нива (снимки) 10 октомври 2017 | 10:30 - Обновена 0 0 0 1 20



Снимки от спортното съоръжение в Кито обаче показват, че то е наводнено, неравно и дори с дупки. Всичко това е гаранция, че техничната игра на “албиселесте” няма да я бъде. #Ahora sumate a #SportsCenter, en vivo por ESPN 2, que te mostramos cómo luce el estadio donde Argentina se jugará su clasificación. pic.twitter.com/OpTSyO5KZB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2017



Към момента шест тима от Южна Америка се борят за трите оставащи места, даващи право на автоматично класиране, плюс едно за плейофите: Уругвай (28 точки), Чили (26), Колумбия (26), Перу (25), Аржентина (25) и Парагвай (24). [TN] | Stadium pitch looks awful ahead of crunch WCQ match between Ecuador and Argentina. pic.twitter.com/ykFdIE4IuA — FCBdaily (@TheFCBdaily) October 10, 2017



Ако аржентинците спечелят, ще си осигурят поне участие в плейофите, тъй като Перу и Колумбия излизат в пряк сблъсък и така поне единият ще даде възможност на тима на Меси да го изпревари. При равенство в Еквадор “гаучосите” ще зависят от други резултати и карамболи.





Mahn! With top 4 guaranteed automatic qualification to Russia 2018 and fifth place to play playoff, Argentina is a major doubt to make it. pic.twitter.com/mln6phKzAn — Tee (@Temmytii) October 6, 2017 Футболните национали на Аржентина са в шок от състоянието на терена на стадиона в Еквадор, на който идната нощ (02:30 часа) ще се изиграе решителната за “гаучосите” последна световна квалификация от Зона КОНМЕБОЛ. Лионел Меси и неговите съотборници почти са аут от Мондиала и затова се нуждаят от победа.Снимки от спортното съоръжение в Кито обаче показват, че то е наводнено, неравно и дори с дупки. Всичко това е гаранция, че техничната игра на “албиселесте” няма да я бъде.Към момента шест тима от Южна Америка се борят за трите оставащи места, даващи право на автоматично класиране, плюс едно за плейофите: Уругвай (28 точки), Чили (26), Колумбия (26), Перу (25), Аржентина (25) и Парагвай (24).Ако аржентинците спечелят, ще си осигурят поне участие в плейофите, тъй като Перу и Колумбия излизат в пряк сблъсък и така поне единият ще даде възможност на тима на Меси да го изпревари. При равенство в Еквадор “гаучосите” ще зависят от други резултати и карамболи.

Още по темата

0 0 0 1 20 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 32119 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2