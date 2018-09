Бойни спортове Ясни са подгряващите мачове в галавечерта Джошуа - Пулев 09 октомври 2017 | 16:42 0 0 0 0 8



Ето всички ясни до момента двубои:

Roman Gonzalez VS Khalid Yafai - CHOCOLATITO IS INTERESTED pic.twitter.com/8Smj5oWVNl — TheFightGuru (@TheFightGuru) October 3, 2017

Калид Яфай срещу Шо Ишида за титлата на WBA в категория супер-перо



Полседният път, когато Яфай е бил в бойната карта на Джошуа, спечели световната титла за първи път, а Антъни набързо нокаутира Ерик Молина. През май месец Яфай, който е родом от Бирмингам, направи първа защита в Манчестър и надделя над Луис Консепсион. Ишида е непобеден до момента и за първи път излиза на ринг извън Япония.



Ленрой Томас срещу Дейвид Алън за титлата на Британската общност в тежка категория

The #moment 2 islanders linke up. Haiti Jamaica we go back to back #boxing #THT #momentports pic.twitter.com/ULwXKk446G — Lenroy TNT Thomas (@LenroyTNT) October 6, 2017

Местните фенове с нетърпение очакват този сблъсък, който се явява реванш, защото в предишния им дуел представителят на Ямайка Томас спечели с разделено съдийско решение.



Франк Булиони срещу Колъм Джонсън за британската титла и титлата на Британската общност в лека-тежка категория

Shout out to @FrankBuglioni putting the work in ahead of his next fight !!!#TuesdayThoughts #Peptalkboys pic.twitter.com/S10kKBMAeK — Pep Talk UK (@Peptalk_uk) September 26, 2017

Булиони е актуалният шампион, като се опита да подгрее феновете за мача с предизвикателни коментари в социалните мрежи, обещавайки убедителна победа.



Анахи Естер Санчес срещу Кати Тейлър за титлата на WBA в лека категория

pic.twitter.com/xHn0idO8Q5 — Katie Taylor (@KatieTaylor) October 7, 2017

Лондонският вестник "Експрес" разкри списъка с подгряващи мачове в бойната карта на дългоочаквания сблъсък за световната титла в тежка категория на Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова асоциация (WBA) между Антъни Джошуа и Кубрат Пулев. Отчита се фактът, че все още не са намерени съперници за Джо Кордина, Джошуа Буатси и Лорънс Околие.

