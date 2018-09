Живите предавания от Купа Пловдив - истински хит в YouTube

Петте живи предавания от петте състезателни дни на международния волейболен турнир за Купа Пловдив по официалния видеоканал на домакините от Марица (Пловдив) се превърнаха в истински хит в YouTube.

Те бяха изгледани общо 10 413 пъти от зрители по цял свят от близо 80 държави, като най-много време пред мониторите са прекарали потребителите в Гърция. Следват България, Румъния, Русия, Германия, Великобритания, Украйна, Полша, Сърбия, Казахстан, САЩ и много други.



Най-гледан бе четвъртият състезателен ден, когато живото излъчване е набрало общо 3 144 показвания. Следва последният пети ден в събота с 2 590 показвания, като и двете преки предавания бият предишния рекорд за видеоканала на Марица от 2 306 показвания на пловдивския турнир от Националната верига по плажен волейбол през месец юли.

Стартиралата през миналия сезон традиция видеоканалът на Марица в YouTube да предава на живо домакинските мачове на женския тим в Националната волейболна лига ще продължи и през предстоящия сезон. В канала може да се гледа и разнообразие от други видеоматериали, а абонаментът за него е напълно безплатен.

Към видеоканала на Марица (Пловдив) в YouTube

#Maritza's first two #NVLBulgaria games postponed! Check out the entire match schedule: https://t.co/lENy92n4Jx#volleyball pic.twitter.com/YwTh0bQMv5