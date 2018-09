Волейбол Марица отложи първите си два мача за НВЛ 09 октомври 2017 | 15:48 0 0 0 0 0 Марица (Пловдив) ще изиграе всичките си срещи от есенния полусезон на Национална волейболна лига 2017-2018 в рамките на само 32 дни – от 1 ноември до 2 декември. Програмата на Жълто-сините се сгъсти, след като мачовете на шампионките от първите два кръга – срещу Берое (Стара Загора) и ЦСКА (София), бяха отложени за по-късни дати. Промените са наложени от променените дати на срещите на Марица с ЛП Сало (Сало) в Шампионската лига. Ако момичетата на Иван Петков успеят да преодолеят финландския първенец, това вероятно ще наложи нови промени на програмата им в НВЛ, съобразени с мачовете срещу руския Енисей (Красноярск). Определени са датите на мачовете и през втория полусезон, който трябва да продължи от 19 януари до 1 март. Програмата предвижда плейофи във формат до две победи от максимум три мача, като четвъртфиналите ще се изиграят на 7, 9 и евентуално 11 март, полуфиналите - на 14, 17 и евентуално 20 март, а финалът - на 30 март, 2 април и евентуално 5 април. Ето как изглежда програмата на Марица в редовния сезон на НВЛ за момента: 01.11.2017, 18:00 б.в.: Берое (Стара Загора) - Марица (Пловдив) 04.11.2017, 17:00 б.в.: Славия (София) - Марица (Пловдив) 11.11.2017, 18:00 б.в.: Марица (Пловдив) - Левски (София) 15.11.2017, 18:00 б.в.: Марица (Пловдив) - ЦСКА (София) 18.11.2017, 18:00 б.в.: Раковски (Димитровград) - Марица (Пловдив) 02.12.2017, 18:00 б.в.: Марица (Пловдив) - Казанлък Волей (Казанлък) 20.01.2018, 18:00 б.в.: Марица (Пловдив) - Берое (Стара Загора) 26.01.2018, 18:00 б.в.: ЦСКА (София) - Марица (Пловдив) 03.02.2018, 18:00 б.в.: Марица (Пловдив) - Славия (София) 09.02.2018, 16:00 б.в.: Левски (София) - Марица (Пловдив) 17.02.2018, 18:00 б.в.: Марица (Пловдив) - Раковски (Димитровград) 01.03.2018, 18:00 б.в.: Казанлък Волей (Казанлък) - Марица (Пловдив) Изтегли пълната програма на НВЛ 2017-2018 #PlovdivCup on @CEVolleyball website:

