НБА Маестрото и великаните (видео) 09 октомври 2017 | 15:34 0 0 0 0 2



Носителят на 19 титли от Големия шлем се снима с целия отбор на шампионите, които изгледаха на видео в съблекалнята някои от най-добрите изпълнения на Маестрото на корта.

Prior to today's #NBAChinaGames action in Shanghai, @RogerFederer visited with Golden State! ( @Warriors) pic.twitter.com/G6AM9SKQO8 — NBA (@NBA) October 8, 2017

Стеф Къри, Кевин Дюрант и останалите звезди от шампионския тим не скриха радостта си от срещата с 36-годишната жива легенда, а по всичко личеше, че и швейцарската икона се наслаждаваше на миговете редом до едни от най-добрите баскетболисти в света.

We’re basically the same height pic.twitter.com/OX7XSmv6t8 — Roger Federer (@rogerfederer) October 9, 2017

Освен това 185-сантиметровият швейцарец се срещна и с китайската баскетболна легенда Яо Мин, като не пропусна да запечата момента със снимка. Федерер качи в профила си в Twitter колаж с баскетболна топка на главата си и написа шеговито, че е висок колкото 229-сантиметровата китайска кула. Великите спортисти не крият уважението помежду си, а поредната демонстрация на този факт дойде в китайския мегаполис Шанхай. Там Голдън Стейт Уориърс изиграха един от предсезонните си мачове, който ги противопостави с Минесота Тимбърулвс, а преди началото на срещата получиха изненадваща, но в същото време приятна визита от страна на Роджър Федерер.Носителят на 19 титли от Големия шлем се снима с целия отбор на шампионите, които изгледаха на видео в съблекалнята някои от най-добрите изпълнения на Маестрото на корта.Стеф Къри, Кевин Дюрант и останалите звезди от шампионския тим не скриха радостта си от срещата с 36-годишната жива легенда, а по всичко личеше, че и швейцарската икона се наслаждаваше на миговете редом до едни от най-добрите баскетболисти в света.Освен това 185-сантиметровият швейцарец се срещна и с китайската баскетболна легенда Яо Мин, като не пропусна да запечата момента със снимка. Федерер качи в профила си в Twitter колаж с баскетболна топка на главата си и написа шеговито, че е висок колкото 229-сантиметровата китайска кула.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1971 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1