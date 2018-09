Тенис Стефан Гюров - българинът в елита на тениса 09 октомври 2017 | 13:16 - Обновена 0 0 0 1 0



Стефан Гюров е агент на четвъртата в света Елина Свитолина. 23-годишната украинка прави невероятен прогрес през последните години, а този сезон e най-добрият в кариерата й. Тя спечели пет титли през 2017 г. и има големи шансове да стигне до първото място в световната ранглиста.



Животът на Гюров от дълги години е свързан с Франция, където е базирана и мениджърската му агенция Top Five. Той учи литература в Сорбоната, след това преподава във френски университет. По щастливо стечение на обстоятелствата навлиза в тениса, а първият договор със Свитолина е подписан на пейка в парк в Харков.



"Това е изграден бизнес от много години, има много силни компании. Има правила, не можеш да влезнеш случайно, освен ако не се случат поредица от неочаквани положителни събития", казва Стефан пред Sportal.bg.



"Началото е доста тежко, но когато се види, че работиш правилно, че подбираш правилните състезатели, имаш визия, нещата се получават. Сега се движим доста добре в конкурентен свят, доминиран от големи корпорации, които са на пазара от 40-50 години, допълва той. - Имам огромна страст към този спорт. Това е много интересна среда. Влизаш в отношения с много хора около състезателя - антуража му, треньорите и всички около него. Отношенията между агент и състезател са различни в сравнение с тези в други спортове".







В началото има и известна доза късмет. "Lacoste ни беше дал един проект за Пи Ар. Включваше три млади състезателки. Две от момичетата нямаха нужното ниво и мислехме, че сме обречени. Чухме за Свитолина, отидох в Харков, малко на шега подписахме договор на пейка в парка в Харков. Договорът беше за един месец, а подписахме седмицата преди "Ролан Гарос". Тя дойде в Париж и спечели турнира за девойки", разказва Гюров.



"След успехите на Свитолина, в WTA тура вече всички знаят за нашата работа, че стоим зад Елина, знаят какво правим за нея. След първите добри резултати тя пое към академията на Жустин Енен. Поеха я правилните хора на всеки етап, улучихме с това и развитието й винаги бе с крачка нагоре, споделя Стефан. - Интересът към нея е огромен, особено от англо-саксонската преса. Тя вече доста време вече живее в Лондон. Приятелят й е известен състезател по крикет. Когато влезеш в топ 5 в света, ставаш глобален състезател. Тя вече е представител на много известни брандове, освен на Nike. Наскоро стана лице на голяма китайска компания. С нея може да се работи лесно, има медийна харизма."



Свитолина триумфира на червените кортове във френската столица през 2010 г., а от тогава Top Five работи с още две шампионки на "Ролан Гарос" при девойките. През 2011 г. подписа с Онс Жабо от Тунис и то отново седмица преди турнира, а през 2014 г. състезанието е спечелено от Дария Касаткина, която в момента си проправя път към върховете на женския тенис. 20-годишната рускиня вече е 29-а в света. Сред клиентите на агенцията е 64-ият в световната ранглиста при мъжете Данил Медведев, а наскоро бе подписан договор и с още една тенисистка от топ 50 при жените.







"Създадохме Top Five след първите успехи. Вече сме голяма агенция, имаме агенти по света и над 30 състезатели. Трябва късмет, но трябва и да знаеш как да търсиш добрия тенисист. Трябва да има солидна мрежа, а ние вече имаме мрежа в цял свят - Русия, Централна Европа, Съединените щати. Имаме големи бази данни на деца в Южна Америка, Азия, Европа", казва Гюров.



Той обяснява какъв е процесът, по който се работи с един тенисист: "Има различни формули, при всеки е индивидуално. Намираме състезател, намираме му екип, хора, които ще работят с него - академия или частен треньор. Оформя се една клетка. Тя трябва да се финансира. Това е спорт, в който ако няма достатъчно пари, не може да се получи. Нашата роля е да сглобим пъзела и да намерим вложението, за да може да се изгради до критичния праг, който е горе-долу в топ 100, където той може да мине на самоиздръжка. Нашата роля е на само да намерим финансите, но и да доведем до правилната платформа, където той ще може да се запознае с правилните хора и да тръгне по възходяща линия. При всеки е различно."







Голяма придобивка за Top Five e най-големият турнир за деца до 14 години. Неофициалното световно първенство за тенисисти в тази възраст се провежда в Тарб, Южна Франция. "Изключително ни интересува детския тенис. Турнирът в Тарб има бюджет от почти 1 милион евро, за което мечтаят някои турнири от ATP, обяснява Гюров. - Около този турнир организираме една мрежа - спонсорите разказват за възможностите, има конференции, говори се за академии, начин на хранене. Тарб се превръща в нещо като хъб - с партньори в академиите, в колежите, бизнес училища, компании от IT сектора, които работят в тениса. Става много интересно. Канят се известни личности. Миналата година треньори от академията на Надал представяха техния проект.



Има голям процент на неуспех - огромен брой деца, които никога няма да станат професионалисти, за тях също трябва да се мисли - какво е бъдещето им. Целта е на само да има имаш направление - трябва да стана професионален тенисист, но и да помогнеш, дори това и да не се случи."



В компанията следят и какво се случва в България. "Разбира се, гледаме и талантите в България. Този пазар не е наш приоритет, но следим нещата и тук. Покрай успехите на Григор интересът е висок и има много талантливи деца", допълва Стефан.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ

