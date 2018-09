Тенис Първа изненада на “Мастърс”-а в Шанхай 09 октомври 2017 | 12:21 - Обновена 0 0 0 0 0

A neat kick-off in the @SH_RolexMasters for Chung! The #NextGenATP is through to R2 after succeeding 64 63 Bautista Agut! pic.twitter.com/0WjtSimurM — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) October 9, 2017

Мачът продължи час и 34 минути, като 13-ият в световната ранглиста испанец допусна три пробива и те се оказаха напълно достатъчни за 21-годишния Чону, който е 61-ви в света. За награда кореецът ще се изправи срещу Ришар Гаске във втори кръг (30-ият в света французин надделя с 6:7(11), 7:5, 6:2 над Робин Хаасе), от който започват участието си поставените до номер 8 в схемата, включително и Григор Димитров (6). Хасковлията ще се изправи срещу Райън Харисън или Чжъ Чжан.



От отпадането на Баутиста-Агут може да се облагодетелства Роджър Федерер, защото испанецът бе в долната половина на основната схема и беше потенциален опонент на Маестрото на четвъртфиналите, макар по-високо поставеният евентуален съперник за швейцареца на тази фаза да е осмият в схемата Давид Гофен.



Баутиста-Агут ще претърпи сериозен спад в световната ранглиста, защото на практика ще се раздели с 590 точки от актива си и ще се срине поне до 21-во място от следващата седмица.

На първа изненада станаха свидетели феновете по време на още първия ден от тенис турнира от сериите “Мастърс” в Шанхай. Деветият поставен в основната схема Роберто Баутиста-Агут, който е финалист от миналата година, не можа да прескочи откриващата фаза и бе сразен от корееца Хьон Чону с 4:6, 3:6.Мачът продължи час и 34 минути, като 13-ият в световната ранглиста испанец допусна три пробива и те се оказаха напълно достатъчни за 21-годишния Чону, който е 61-ви в света. За награда кореецът ще се изправи срещу Ришар Гаске във втори кръг (30-ият в света французин надделя с 6:7(11), 7:5, 6:2 над Робин Хаасе), от който започват участието си поставените до номер 8 в схемата, включително и Григор Димитров (6). Хасковлията ще се изправи срещу Райън Харисън или Чжъ Чжан.От отпадането на Баутиста-Агут може да се облагодетелства Роджър Федерер, защото испанецът бе в долната половина на основната схема и беше потенциален опонент на Маестрото на четвъртфиналите, макар по-високо поставеният евентуален съперник за швейцареца на тази фаза да е осмият в схемата Давид Гофен.Баутиста-Агут ще претърпи сериозен спад в световната ранглиста, защото на практика ще се раздели с 590 точки от актива си и ще се срине поне до 21-во място от следващата седмица.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3948

1