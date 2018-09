Тенис Късмет за Шарапова - Гарсия отказа участие в Тяндзин 09 октомври 2017 | 11:18 - Обновена 0 0 0 0 1

.@MariaSharapova watches the @TianjinOpen opening ceremony on Monday morning pic.twitter.com/CKBaImlOW3 — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) October 9, 2017

Само че французойката в последния момент е решила да откаже участие в турнира, защото през последните две седмици хвърли неимоверно много усилия за исторически дубъл - титлите в Premier 5 в Ухан и Premier Mandatory в Пекин. Без съмнение 11-те поредни победи на Гарсия са най-върховото постижение в кариерата до момента, но именно те наложиха промяната в програмата. Организаторите в Тяндзин обявиха официално, че контузия е причината за решението на французойката, но по-скоро става въпрос именно за стратегическо решение след натоварванията в края на сезона.

Meanwhile @TianjinOpen:



Caroline Garcia vs. Maria Sharapova in the 1st round. pic.twitter.com/W9Pc3ok1Sg — WTA Insider (@WTA_insider) October 7, 2017

Самата Гарсия все пак присъства на срещата с медиите и имаше възможност лично да обясни мотивите си за отказаното участие. Очаква се тя да кандидатства за “уайлд кард” на турнира в Москва следващата седмица.

MEDIA DAY! World No.9 @CaroGarcia, @Petra_Kvitova, Peng Shuai & @WTA Chairman & CEO Steve Simon chat with local media #tianjinopen pic.twitter.com/8bMba82VtF — Tianjin Open (@TianjinOpen) October 9, 2017

При наложената промяна Мария Шарапова ще играе в първи кръг срещу Катерина Бегу, но поради лошото време в Тяндзин всички мачове на сингъл в понеделник бяха отменени. Мария Шарапова извади късмет с първата си опонентка на турнира от сериите WTA International в китайския град Тяндзин. Рускинята получи “уайлд кард” от организаторите и трябваше в първи кръг да се изправи срещу номер 1 в схемата Каролин Гарсия, което щеше да е най-дългоочаквания сблъсък от неутралните зрители.Само че французойката в последния момент е решила да откаже участие в турнира, защото през последните две седмици хвърли неимоверно много усилия за исторически дубъл - титлите в Premier 5 в Ухан и Premier Mandatory в Пекин. Без съмнение 11-те поредни победи на Гарсия са най-върховото постижение в кариерата до момента, но именно те наложиха промяната в програмата. Организаторите в Тяндзин обявиха официално, че контузия е причината за решението на французойката, но по-скоро става въпрос именно за стратегическо решение след натоварванията в края на сезона.Самата Гарсия все пак присъства на срещата с медиите и имаше възможност лично да обясни мотивите си за отказаното участие. Очаква се тя да кандидатства за “уайлд кард” на турнира в Москва следващата седмица.При наложената промяна Мария Шарапова ще играе в първи кръг срещу Катерина Бегу, но поради лошото време в Тяндзин всички мачове на сингъл в понеделник бяха отменени.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1439 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1