Тенис Ясен е първият турнир за 2018 година на Роджър Федерер 09 октомври 2017 | 11:05 - Обновена

.@RogerFederer and @BelindaBencic will be back in @WestAustralia for #HopmanCup 2018. #TeamSwitzerland pic.twitter.com/S5ocHPsIGF — Hopman Cup (@hopmancup) October 4, 2017

Това означава, че Федерер няма да се включи в официалните австралийски турнири преди първия за новия сезон Голям шлем в Мелбърн - например, в Бризбън списъкът с участниците е изключително внушителен, като присъстват имена като Григор Димитров, Рафаел Надал, Анди Мъри, а се очаква да се включат още Милош Раонич, Кей Нишикори, Доминик Тийм и Новак Джокович.

Rounding out the 2018 #HopmanCup field is #TeamJapan's @sugitayuichi88 and @Naomi_Osaka_ pic.twitter.com/MCXGuataqa — Hopman Cup (@hopmancup) October 4, 2017

