Световен футбол Луди празненства в Египет след класирането за Мондиал 2018 09 октомври 2017 | 10:44 - Обновена 0 0 0 1 0



Крилото Мохамед Салах се разписа на два пъти за египтяните и те поведоха с четири точки на върха в квалификационна група "Е", а до края остава само един мач. За последно Египет се беше класирал на световно първенство през 1990-а година в Италия, където спечели две точки след равенства 1:1 срещу Холандия и 0:0 срещу Република Ирландия.



This is Cairo tonight after Egypt qualifying to World Cup after 28 years pic.twitter.com/G6gqep8NT8 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 8 октомври 2017 г.

"Изминаха 28 години и най-накрая сме на световно първенство. Днес е ден за празник за цялата страна", каза 41-годишният Габер Фати, който се включи в уличното парти в столицата.



Impossible not to get chills watching Mohamed Salah's game-winning penalty that sent Egypt to the 2018 World Cup. pic.twitter.com/5CtGmXOuPh — Photos of Football (@photosofootball) 8 октомври 2017 г. Класирането предизвика и обръщение от страна на президента Абдел Фатах ал Сиси, който поздрави футболистите и гражданите на страната. Самите играчи пък заработиха по 83 хиляди долара.



It's lit in these cairo streets tonight #Egypt pic.twitter.com/AiZD6wbrCd — Black Baratheon (@Shimz_Afc) 8 октомври 2017 г. Египетската столица Кайро се озари с фойерверки, след като националният отбор на страната победи с 2:1 Конго и се класира за първи път от 28 години насам на световно първенство по футбол.Крилото Мохамед Салах се разписа на два пъти за египтяните и те поведоха с четири точки на върха в квалификационна група "Е", а до края остава само един мач. За последно Египет се беше класирал на световно първенство през 1990-а година в Италия, където спечели две точки след равенства 1:1 срещу Холандия и 0:0 срещу Република Ирландия."Изминаха 28 години и най-накрая сме на световно първенство. Днес е ден за празник за цялата страна", каза 41-годишният Габер Фати, който се включи в уличното парти в столицата.Класирането предизвика и обръщение от страна на президента Абдел Фатах ал Сиси, който поздрави футболистите и гражданите на страната. Самите играчи пък заработиха по 83 хиляди долара. 0 0 0 1 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 919

1