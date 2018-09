Европейски футбол Полша също отива в Русия след епичен финал (видео) 08 октомври 2017 | 20:52 - Обновена 0 0 0 1 6



Домакините от Полша се нуждаеха само от точка, за да сграбчат билета за Москва и поне в началото подходиха отговорно, като реализираха два гола още до 16-ата минута чрез Кжищоф Мачински и Камил Гросицки. След това като че ли всичко беше решено и двубоят привидно се доиграваше. От нищото обаче гостите успяха да изравнят в рамките на пет минути чрез Стефан Мугоша (78) и Жарко Томашевич (83) и изведнъж цяла Полша изтръпна, още повече че по същото време Дания водеше на Румъния.



И както обикновено се случва, в ролята на спасител се появи



Междувременно датчаните изгубиха преднината си срещу Румъния и срещата завърши 1:1, с което “дружина полска” завърши с 5 точки преднина на върха.



До днес Черна гора имаше само теоритични шансове за втората позиция, включващи победа във Варшава и загуба на Дания, като това трябваше да бъде съпроводено и с доста попадения, за да се подобри головата разлика. Многото условности обаче, както и отсъствието на контузения лидер



В третия двубой от групата Казахстан и Армения направиха 1:1.



ПОЛША - ЧЕРНА ГОРА 4:2

1:0 Мачински (6)

2:0 Гросицки (16)

2:1 Мугоша (78)

2:2 Томашевич (83)

3:2 Левандовски (85)

Съдия: Daniele Orsato 1 15 13 3 2 16 10 19 8 7 9 5 1 6 2 4 19 8 21 18 11 9 Йежи Бжечек 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Войчех Шчесни 1 1 Danijel Petkovic Лукаш Пишчек 20 2 Филип Стойкович Камил Глик 15 21 Emrah Klimenta Михал Паздан 2 5 Бартош Бережински 3 6 Зарко Томашевич Гжегож Криховяк 10 19 Александър Шчекич Кщищоф Мачински 5 4 Никола Вукчевич Якуб Блашчиковски 16 8 Марко Янкович Пьотър Зелински 19 20 Mirko Ivanic Камил Гросицки 11 3 Vladimir Jovovic Роберт Левандовски 9 11 Фатош Бечирай Резерви Мачей Макужевски 7 18 Сеад Хаксабанович Мачей Рибус 13 9 Стефан Мугоса Рафал Волски 8 Камил Гросицки излиза 90' Мачей Макужевски влиза Кщищоф Мачински излиза Рафал Волски влиза Филип Стойкович автогол 87' Роберт Левандовски гол 85' 83' Зарко Томашевич гол 78' Стефан Мугоса гол 77' Vladimir Jovovic излиза Стефан Мугоса влиза 67' Mirko Ivanic излиза Сеад Хаксабанович влиза 53' Mirko Ivanic жълт картон Лукаш Пишчек излиза 46' Мачей Рибус влиза 38' Фатош Бечирай жълт картон 26' Никола Вукчевич жълт картон Камил Гросицки гол 16' Кщищоф Мачински гол 6' 12 Подавания 8 4 Голове 2 5 Ъглови удари 6 6 Центрирания 6 3 Засади 3 4 Точни удари 4 4 Тъчове 11 4 Неточни удари 4 5 Удари от вратата 3 52 Притежание на топката % 48 0 Жълти картони 3 1 Блокирани удари 2 3 Смени 2 2 Контра атаки 0 8 Извършени фалове 10 Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Полша 10 8 1 1 28:14 (14) 25 2 Дания 10 6 2 2 20:8 (12) 20 3 Черна Гора 10 5 1 4 20:12 (8) 16 4 Румъния 10 3 4 3 12:10 (2) 13 5 Армения 10 2 1 7 10:26 (-16) 7 6 Казакстан 10 0 3 7 6:26 (-20) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Кщищоф Мачински 6' 2:0 Камил Гросицки 16' 78' 2:1 Стефан Мугоса 83' 2:2 Зарко Томашевич 3:2 Роберт Левандовски 85' 4:2 Филип Стойкович 87'

