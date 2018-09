Тенис Григор е в центъра на събитията в Шанхай в последните азиатски тенис спирки 08 октомври 2017 | 18:02 - Обновена 0 0 0 0 3



“Мастърс” в Шанхай



Това е единственият турнир от най-високата категория на АТР, който се провежда извън територията на Европа и Северна Америка. Григор Димитров е шести поставен в основната схема и никога не е преминавал втори кръг, а тази година ще почива в първи, като в следващата фаза ще очаква победителя от дуела Райън Харисън - Чжъ Чжан.

Are you kidding us, Grigor Dimitrov ????



Wow!



pic.twitter.com/xXFVkJHmH9 — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2017

Това е предпоследният “Мастърс” за сезона, като след него остава само този в Париж. Историята му обаче не е особено дълга - между 2005 и 2008 година Шанхай е домакин на Финалите на АТР, за които е построен тенис комплексът в града. След края на договора с федерацията организаторите са инициирали включването в календара на турнир от най-високата категория на АТР от 2009-а нататък.



Първият шампион е руснакът Николай Давиденко, който поднесе сензация с успех във финала над Рафаел Надал. След това триумфираха Анди Мъри и Новак Джокович, после дойде ред на Роджър Федерер да заблести, а през 2014-а купата отново е за Джокович. Миналият сезон спечели Мъри, който обаче няма да защитава титлата си, защото поради контузия пропуска всички турнири след “Уимбълдън” тази година.

Рафа Надал е първи поставен в схемата и започва срещу Джаред Доналдсон, като евентуално на 1/4-финалите може да срещне Григор Димитров, когото срази в Пекин тази седмица в предпоследната фаза, преди да вдигне 6-ата си титла през 2017-а.

The #ShanghaiRolexMasters draw (weibo) pic.twitter.com/Z2ZQlUFL8M — SteakRF (@SteakWang) October 7, 2017

Роджър Федерер е друг фаворит за трофея в Шанхай, като първите му двама опоненти най-вероятно ще бъдат Диего Шварцман и Джак Сок. Възможно е на 1/4-финал великият швейцарец да срещне възродения Давид Гофен, който спечели две поредни титли в Токио и Шънжън и се завърна в топ 10 на световната ранглиста.

Seen @rogerfederer dance? Here's just a snippet. Go to https://t.co/fqptBIIVr6 pic.twitter.com/A7jdDIPwzS — SH Rolex Masters (@SH_RolexMasters) October 7, 2017

Александър Зверев, Марин Чилич и Доминик Тийм са другите двама с по-високи позиции от Григор Димитров в схемата в Шанхай.



WTA International в Тяндзин



Събитието се провежда едва за четвърти път, а звездата в схемата е Мария Шарапова, която участва с “уайлд кард”. Твърде вероятно е тя да спечели без игра първия си мач, защото трябваше да се изправи срещу Каролин Гарсия, но французойката по-скоро ще си вземе заслужена почивка след историческите два поредни триумфа в Ухан и Пекин.

Thanks @MariaSharapova for visiting the Tianjin TV studios today.



We that smile! #tianjinopen #sharapova #sharafamily #wta pic.twitter.com/Tm51q6wJWI — Tianjin Open (@TianjinOpen) October 7, 2017

Конкурентките на рускинята в такъв случай стават далеч не толкова впечатляващи - Пън Шуей, Петра Квитова и Юлия Путинцева. Чехкинята има по-големи шансове за сериозен рейд, защото има по-лек път до финала, като тогава чак евентуално може да срещне по-значителна съпротива евентуално в лицето на Лесия Цуренко.



WTA International в Хонконг



Дамският тенис елит за първи път стъпва в Хонконг през 1980 година, но между 83-а и 92-ра не се провежда поради липса на спонсори. През 93-а е направен опит за съживяването му, но безуспешно в дългосрочна перспектива, като едва през 2014-а Хонконг се вреди отново в календара на мястото на събитието в Куала Лумпур.

.@CaroWozniacki @bambamsam30 @geniebouchard @Venuseswilliams @NastiaPav @ElinaSvitolina @ARadwanska , Zhang Shuai are at #PHKTO Player party pic.twitter.com/1S69UHDOtB — HongKong Tennis Open (@HKTennisOpen) October 8, 2017

Схемата тази година се оглавява от Елина Свитолина, която се очаква да няма особени проблеми до четвъртфиналите, където пък евентуално ще я очаква китайката Шуей Чан. Далеч по-коварен е жребият на Каролине Вожняцки, защото още в първия си мач тя трябва да се изправи срещу непредсказуемата Южени Бушар, а пък вероятно на 1/4-финал ще мери сили с Даря Гаврилова.



