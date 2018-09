Зимни спортове "Низвергнатият" Кристофершен отново е част от Норвегия преди новия сезон в алпийските ски 08 октомври 2017 | 17:00 - Обновена 0 0 0 1 1



Младият норвежец проби в кервана на алпийските ски през сезон 2013/14, като още в дебютната си кампания спечели един от най-знаковите слаломи в историята на зимните спортове - този в Шладминг през януари. На следващия месец заслужи и бронзов медал в дисциплината на Зимните олимпийски игри в Сочи. Съвсем скоро предстои Олимпиадата в Пьончан, но Кристофершен не смее да говори за цели, въпреки че очевидно вече е сред фаворитите за златото.



През юли месец тази година норвежецът сключи примирие с федерацията и подписа нужния договор, който ще му даде възможност да представя страната си на Олимпийските игри в Пьончан и в предстоящия сезон от Световната купа. Също така той ще трябва да се върне в норвежкия лагер и да тренира наравно със сънародниците си, след като досега се готвеше самостоятелно на собствени разноски. През лятото той отново успя да достигне до нужното тегло, след като през май 2016 претърпя операция за премахване на сливиците и тежеше едва 68 кг. В началото на 2017-а стигна до 73-74, а сега вече, след усилени силови тренировки, кантарът му показва 80. Планът е в следващите две години постепенно той да увеличи телесната си маса до 85.





След като през август премести тренировките си на глетчер (Юас в Норвегия), последваха обиколки в сърцето на Европа - Дахщайн в Австрия и Саас-Фее в Швейцария. На 2 октомври Кристофершен отново се върна в Норвегия - в зимния център Гейло.





“Не ми се коментират отношенията с федерацията, всичко вече е наред и няма неразбирателство. Радвам се, че отново съм с отбора и подкрепата на всички тук ще ми помогне да детронирам Марсел Хиршер този сезон”, коментира накрактко Кристофершен.



