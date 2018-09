Тенис Надал пречупи нервния Кирьос за блестяща 75-а кариерна титла 08 октомври 2017 | 16:15 - Обновена 0 0 0 0 9

.@RafaelNadal is pouring it on now!



He wins six consecutive games to lead Kyrgios 6-2, 2-0 in Beijing.https://t.co/xhIwQ8KYNU #USOpen pic.twitter.com/GDwFAoCYQg — US Open Tennis (@usopen) October 8, 2017

Както е известно, испанското величие в спорта елиминира Григор Димитров на полуфиналите в китайската столица след 6:3, 4:6, 6:1, след което се саморазправи с деструктивния австралиец, имащ досега честта да бъде с позитивна статистика срещу левичаря от Майорка - 2:2 победи. В Пекин обаче Надал постигна третата си победа в петия мач срещу Кирьос, който от самото начало не започна добре - той се разстрои от грешно съдийско решение в първия гейм и позволи нервите му да ескалират след (и по време на) всяко разиграване. Той спаси пет възможности за пробив при 1:0 в полза на Надал, но това се оказа последният му позитивен факт от първия сет, защото Матадора спечели цели пет поредни гейма по пътя към повеждане в резултата.

RAFAEL #NADAL WINS THE CHINA OPEN TITLE!



Dismisses Nick #Kyrgios 6-2 6-1 for his 6th title of 2017.



75th career title for the No. 1! pic.twitter.com/cNtHnW8mxT — Live Tennis (@livetennis) October 8, 2017

Неприятно впечатление австралиецът направи с прекалено честата употреба на нецензурни изрази при комуникацията си със съдията на стола. След четвъртата такава при 2:5 реферът наложи една точка наказание за Кирьос и на практика той сервираше за оставане в мача при 0-15.



Сривът му бе добре дошъл за Матадора, който направи решителен ранен пробив във втория сет за 2:0, а после материализира четвъртия си брейк-бол в четвъртия гейм, в четвъртия дюс, за да поведе с 4:0 (чрез изключителен минаващ удар).

The "dagger."



Nadal claims the double-break lead in set two. #ChinaOpen pic.twitter.com/oUjGZ0kk1Z — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2017

От гледна точка на статистиката в исторически план Надал спечели 75-ата титла в кариерата си, печелейки финал номер 110. Победата през 2017-а е 61-ва за него (9 загуби), като именно срещу Григор Димитров за девети път Матадора стигна гросмайсторската кота “60”. Също така само в рамките на тази година Надал вече е водач по отличия с 6 на сметката си - “Мастърс”-ите в Монте Карло и Мадрид, АТР500 в Барселона и сега в Пекин, както и “Ролан Гарос” и US Open. Само в Пекин пък финалът бе четвърти за испанеца, а титлата - втора за него след успеха през 2005 година, като оттогава той имаше две поражения във финали от Новак Джокович през 2013-а и 2015-а.

.@RafaelNadal torna campione del @ChinaOpen dopo 12 anni! Lo spagnolo si aggiudica il n.75 superando Kyrgios per 6-2 6-1! #tennis pic.twitter.com/zfmw9zMSwj — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 8, 2017

1