Това ли е новата тенис звезда при дамите?

В кариерата си вече Гарсия има 6 титли, ще бъде номер 9 в ранглистата на WTA и осма в “Надпреварата за Сингапур”, където в края на кампанията ще се проведе Шампионата на WTA. Тъй като французойката натрупа умора през последните 14 дни, обяви, че може да пропусне събитието следващата седмица в Тянжин (трябваше да играе срещу Мария Шарапова в първи кръг) и може вместо това да кандидатства за “уайлд кард” за турнира в Москва между 16 и 21 октомври. Не по-малко впечатляващо в Пекин бе, че Гарсия победи последователно Елис Мертенс, Ализе Корне, Елина Свитолина, Петра Квитова и Симона Халеп - две състезателки от топ 5 и още една от топ 10. Каролин Гарсия стана първата французойка от доста време насам, която пробива в топ 10 на световната ранглиста по тенис . Това ще стане факт официално в понеделник, тъй като 23-годишната състезателка постигна впечатляващ успех с 6:4, 7:6(3) във финала на турнира от сериите Premium Mandatory срещу Симона Халеп, която пък ще бъде новата световна номер 1.Гарсия миналата седмица спечели надпреварата в Ухан от втората по сила категория Premium 5 и тогава стана първата представителка на страната от Марион Бартоли (“Уимбълдън” 2012) насам със значимо отличие. Срещу Халеп французойката просто затвърди отличното впечатление, което прави в последните седмици, като тя постигна 11 поредни победи за двете титли. Тя е и първата в историята с подобен дубъл в най-силните турнири на азиатска земя от тази част на сезона.В кариерата си вече Гарсия има 6 титли, ще бъде номер 9 в ранглистата на WTA и осма в “Надпреварата за Сингапур”, където в края на кампанията ще се проведе Шампионата на WTA. Тъй като французойката натрупа умора през последните 14 дни, обяви, че може да пропусне събитието следващата седмица в Тянжин (трябваше да играе срещу Мария Шарапова в първи кръг) и може вместо това да кандидатства за “уайлд кард” за турнира в Москва между 16 и 21 октомври. Не по-малко впечатляващо в Пекин бе, че Гарсия победи последователно Елис Мертенс, Ализе Корне, Елина Свитолина, Петра Квитова и Симона Халеп - две състезателки от топ 5 и още една от топ 10.

