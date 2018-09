Тенис Гарсия с нов великолепен триумф, и то срещу световната номер 1 08 октомври 2017 | 13:48 - Обновена 0 0 0 0 0

Гарсия заслужи пета титла в кариерата си след успех на финала с 6:4, 7:6(3) за почти два часа игра над втората в схемата Симона Халеп (Румъния), която от утре ще оглави световната ранглиста. С успеха 23-годишната французойка пък ще влезе за първи път в кариерата си в топ 10, като ще се изкачи с шест места до деветото в класацията на WTA в понеделник.

Халеп стартира мача с пробив, но веднага загуби предимството си, а след това допусна обрат в първия сет с решаващ брейк в десетия гейм. Във втората част румънката беше близо до пробива при 3:3, когато поведе с 40:0 при подаване на съперничката си, но пропиля общо девет брейкбола в гейма, след което се стигна до тайбрек. В него Гарсия дръпна с 4:1 и доминираше до края, за да запише 11-а поредна победа, след като през миналата седмица триумфира на турнира в Ухан (Китай).

