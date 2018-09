Звезда на "Скай" напусна след разочароващ престой

"Решението не беше лесно, защото "Скай" е много голям отбор, всичко е идеално организирано. В отбора обаче искат да контролират всичко, докато аз се считам за малко по-агресивен състезател и може би не си пасваме. Аз се водя от моята интуиция в състезанията, импулсивен съм, затова може би не сме съвместими", каза Ланда пред испанския вестник "Ас".

Той не смята, че преминаването му в "Мовистар" е един вид освобождаване и изтъкна добрите си резулати в "Скай". Той спечели фланелката за най-добър катерач в Обиколката на Италия, въпреки че влезе в състезанието с надежди поне за подиум. Падане в деветия етап заради мотор, което въвлече и двамата лидери на "Скай" Ланда и Герант Томас обаче промени плановете на отбора.

Mikel Landa: Sky and me weren't always compatible.



Spaniard insists that he can share with Quintana and Valverde

