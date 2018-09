Тенис Втора титла за втора поредна седмица и завръщане в топ 10 08 октомври 2017 | 11:57 0 0 0 0 2

David Goffin wins his first ATP 500-level title in Tokyo! #RakutenJapanOpen pic.twitter.com/otd3YENtvu — Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2017

26-годишният белгиец стартира силно и поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част реализира обрат от 2:4 гейма, за да стигне до четвърти трофей в кариерата си.

@David__Goffin is the Singles Champion!!Congratulation!!#rakutenjapanopen pic.twitter.com/zsm9Pmakkd — 2017 (@rakutenopen) October 8, 2017

Гофен е в серия от девет поредни победи, след като през миналата седмица триумфира и в надпреварата в китайския град Шънчжън. Така той събра 3055 точки и ще се изкачи с една позиция до десетата в света от понеделник, с което ще изравни най-доброто си класиране. Манарино пък за първи път достигна до мач за титлата в турнир от сериите "АТП 500", но остана без трофей и след четвъртия финал в кариерата си. Geçen yl Tokyo finalinde Kyrgios'a kaybeden #Goffin kariyerinin en büyük (ATP 500) kupasn kazand pic.twitter.com/fsDinUBm54

Белгиецът Давид Гофен спечели турнира по тенис в японската столица Токио с награден фонд 1,7 милиона долара и от утре ще се завърне в топ 10 на световната ранглиста. Поставеният под номер 4 Гофен победи французина Адриан Манарино с 6:3, 7:5 във втория си пореден финал в японската столица.

