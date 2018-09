Зимни спортове Питсбърг се възроди в повторението на финала за "Купа Стенли" 08 октомври 2017 | 09:39 - Обновена 0 0 0 0 0



Мъри записа шести "шътаут" в кариерата си, а Питсбърг се възстанови от шокиращата загуба с 1:10 от Чикаго отпреди два дни и постигна първа победа в третия си мач от кампанията. Евгени Малкин и Джейк Генцел дадоха добър аванс на шампионите в първите 11 минути на двубоя, а Райън Рийвс и Оли Мата добавиха по едно попадение в следващите две третини. Сидни Кросби и Брайън Ръст се отличиха с по две асистенциии.

A solid game overall and a legend born.



Check out the takeaways from tonight's game: https://t.co/8wwdaTJ9Ss pic.twitter.com/NE6WVQrJvG — Pittsburgh Penguins (@penguins) 8 октомври 2017 г.

Александър Овечкин изравни постижение в лигата отпреди 100 години, след като записа хеттрик във втори пореден мач на Вашингтон на старта на сезона.

It hadn't happened in 100 years. pic.twitter.com/SN1HkVErct — SportsCenter (@SportsCenter) 8 октомври 2017 г.

Детройт също стартира сезона с две победи, след като надделя с 2:1 с дузпи над домакина Отава.

Гостите, които през миналия сезон пропуснаха плейофите за първи път от 1990 година, стигнаха до успеха с единствено попадение на Франс Нилсен при наказателните удари. Вратарят Джими Хауърд направи отличен мач с 37 спасявания, а Мартин Фърк се разписа във втори пореден мач, за да даде аванс на Детройт 2:34 минути преди края. 43 секунди по-късно обаче Дион Фанюф изравни.

Tonight's final #DETvsOTT stats. #LGRW pic.twitter.com/5BwJGIVejZ — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 8 октомври 2017 г.

С три безответни гола в последната част Торонто стигна до успеха с 8:5 над Ню Йорк Рейнджърс като домакин. Гостите наваксаха изоставане от 1:5 и стигнаха до 5:5 малко преди края на втората третина, но за повече нямаха сили. Зак Хайман се отличи с два гола за успеха. За Ню Йорк с гол и три асистенции завърши Матс Дзукарело.

Hustle. Heart. Home. #TMLtalk pic.twitter.com/RMzv4AV6Xd — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 8 октомври 2017 г.

Ню Джърси стартира сезона си с успех с 4:1 над гостуващия Колорадо. Вратарят Кори Шнайдер завърши с 40 спасявания, а новобранецът Уил Бъчър записа три асистенции и стана първият играч в историята на отбора, който постига три точки в дебюта си за клуба.





All by ourselves,

Wanna be all by ourselves,

All by ourselves,

Wanna live, all by ourseeeeeeelves



pic.twitter.com/ta9EVZHyVy — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 8 октомври 2017 г.

Новият отбор в лигата Вегас Голдън Найтс записа втора поредна победа на старта на дебютния си сезон след 2:1 с продължение над домакина Аризона. Джеймс Нийл донесе успеха 1:14 минута преди края на добавеното време, а Нейт Шмид се отличи с изравнителен гол 72 секунди преди финалната сирена на редовното време и с асистенция за попадението на Нийл. Марк-Андре Флюри отрази 27 шайби. Анти Раанта спаси 42 удара, но това не беше достатъчно за Аризона.



Ти Джей Броуди се отличи с два гола и две асистенции, а Джони Гудро добави попадение и три асистенции, при успеха на Калгари с 6:3 над гостуващия Уинипег. Анже Копитар се разписа два пъти и добави асистенция, а Лос Анджелис стартира с втора поредна победа след 4:1 над домакина Сан Хосе.



ВИЖТЕ ТУК ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НХЛ Шампионът Питсбърг разгроми гостуващия Нешвил с 4:0 в повторение на финала за купа "Стенли" от миналия сезон. Вратарят Мат Мъри продължи отличната си серия срещу съперника, като спаси всичките 26 удара и за трети пореден мач не допусна гол, два от които в серията за титлата през юни.Мъри записа шести "шътаут" в кариерата си, а Питсбърг се възстанови от шокиращата загуба с 1:10 от Чикаго отпреди два дни и постигна първа победа в третия си мач от кампанията. Евгени Малкин и Джейк Генцел дадоха добър аванс на шампионите в първите 11 минути на двубоя, а Райън Рийвс и Оли Мата добавиха по едно попадение в следващите две третини. Сидни Кросби и Брайън Ръст се отличиха с по две асистенциии.Александър Овечкин изравни постижение в лигата отпреди 100 години, след като записа хеттрик във втори пореден мач на Вашингтон на старта на сезона. Столичани разгромиха гостуващия Монреал с 6:1 , а Овечкин се разписа четири пъти. Той вкара три гола и при победата с 5:4 с дузпи срещу Отава като гост в първия мач на отбора от кампанията преди два дни. Сънародникът на руската звезда Евгени Кузнецов записа асистенции при всяко едно от попаденията на Овечкин и вече има седем асистенции в първите две срещи на тима.Детройт също стартира сезона с две победи, след като надделя с 2:1 с дузпи над домакина Отава.Гостите, които през миналия сезон пропуснаха плейофите за първи път от 1990 година, стигнаха до успеха с единствено попадение на Франс Нилсен при наказателните удари. Вратарят Джими Хауърд направи отличен мач с 37 спасявания, а Мартин Фърк се разписа във втори пореден мач, за да даде аванс на Детройт 2:34 минути преди края. 43 секунди по-късно обаче Дион Фанюф изравни.С три безответни гола в последната част Торонто стигна до успеха с 8:5 над Ню Йорк Рейнджърс като домакин. Гостите наваксаха изоставане от 1:5 и стигнаха до 5:5 малко преди края на втората третина, но за повече нямаха сили. Зак Хайман се отличи с два гола за успеха. За Ню Йорк с гол и три асистенции завърши Матс Дзукарело.Ню Джърси стартира сезона си с успех с 4:1 над гостуващия Колорадо. Вратарят Кори Шнайдер завърши с 40 спасявания, а новобранецът Уил Бъчър записа три асистенции и стана първият играч в историята на отбора, който постига три точки в дебюта си за клуба.Новият отбор в лигата Вегас Голдън Найтс записа втора поредна победа на старта на дебютния си сезон след 2:1 с продължение над домакина Аризона. Джеймс Нийл донесе успеха 1:14 минута преди края на добавеното време, а Нейт Шмид се отличи с изравнителен гол 72 секунди преди финалната сирена на редовното време и с асистенция за попадението на Нийл. Марк-Андре Флюри отрази 27 шайби. Анти Раанта спаси 42 удара, но това не беше достатъчно за Аризона.Ти Джей Броуди се отличи с два гола и две асистенции, а Джони Гудро добави попадение и три асистенции, при успеха на Калгари с 6:3 над гостуващия Уинипег. Анже Копитар се разписа два пъти и добави асистенция, а Лос Анджелис стартира с втора поредна победа след 4:1 над домакина Сан Хосе.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 951

1