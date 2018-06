Мийк поведе на рали Испания, тежък удар по амбициите на Hyundai (видео)

Пилотът на Citroen Крис Мийк пое лидерството на рали Испания в съботната сутрин пред дуото на M-Sport (Ford Fiesta) Себастиен Ожие и От Танак, докато двама от състезателите на Hyundai катастрофираха и приключиха участието си за деня, което ще се отрази осезаемо на амбициите на корейския тим за титла при конструкторите.

В предпоследния етап днес Дани Сордо и новият пилот на Hyundai Андреас Микелсен се удариха в една и съща скала, докато държаха съответно второто и шестото място в подредбата. За сметка на това от вчерашната си по-задна позиция, днес Мийк атакува още от сутринта, навакса изоставането си и го превърна в аванс от 13 секунди спрямо защитаващият титлата си в Световния рали шампионат Ожие. Танак остана на едва 1.5 секунди от французина.

Mikkelsen and Sordo with broken steering in SS12 #WRC @RallyRACC pic.twitter.com/tQUHqaQHyV