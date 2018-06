Тенис В Испания: Дори най-добрата версия на Димитров не спря Рафа 07 октомври 2017 | 14:34 - Обновена 0 0 0 3 6



“Димитров беше спечелил единствения си мач срещу Надал именно в Пекин преди година. Обстоятелствата днес обаче нямаха прилика с тези отпреди година”, споделиха още от мадридското издание. Другият водещ испански вестник AS за пореден път нарече Григор “клонинга на Федерер”. “Номер 1 в света успя да надделее с невероятна физическа мощ и класа”, написа AS. What a point!



Dimitrov battles back and has forced Nadal to a decider.



Watch set 3 : https://t.co/gWYogOtcvn pic.twitter.com/9sx46uLO1V — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2017 Испанските медии очаквано възхвалиха Рафаел Надал след успеха му над българина Григор Димитров на 1/2-финала в Пекин. Балеарският тенисист ще играе 110-ия си финал в кариерата и ще се бори за 75-ия си трофей. “Дори най-добрата версия на Димитров, който на моменти се доближаваше до съвършенството, не можа да спре Рафа”, написа marca.com.“Димитров беше спечелил единствения си мач срещу Надал именно в Пекин преди година. Обстоятелствата днес обаче нямаха прилика с тези отпреди година”, споделиха още от мадридското издание. Другият водещ испански вестник AS за пореден път нарече Григор “клонинга на Федерер”. “Номер 1 в света успя да надделее с невероятна физическа мощ и класа”, написа AS.

