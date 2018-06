Филм показва пътя на Конър (видео)

На 1 ноември в кино салоните във Великобритания и Ирландия ще излезе премиерата на филма "Notorious", който проследява пътя на Конър Макгрегър от дъното до превръщането му в голямата суперзвезда на бойните спортове.

Шампионът в две дивизии на UFC доби още по-голяма популярност, след като направи немислимото и се пусна в боксов дуел с великия Флойд Мейуедър.

Арнолд Шварценегер ще бъде една от гост-звездите във филма, в който ще видим още половинката на боеца Дий Девлин, президентът на UFC Дейна Уайт и големият му съперник Жозе Алдо.

"Станете свидетели на безкрайното издигане на една от най-великите звезди на планетата", написа самият Макгрегър в социалните медии. Режисьор на лентата е Гавин Фицджералд, а снимките са продължили над 4 години.

Witness the unstoppable rise of one of the most iconic stars on the planet. Visit https://t.co/TKpBTGiuFV to find out more. pic.twitter.com/pWJc4zrbdA