Борбен Григор преклони глава пред Надал (видео + галерия)

Срещата започна с гейм на нула в полза на Надал, но Григор отговори подобаващо, като спечели на 15 откриващото си подаване. Българинът направи двойна грешка при 30:0, но веднага след това заби ас в полето на съперника си, а при 40:15 направи уинър от форхенд, при който Рафа само изгледа топката.



Second point and the battle is on? Well, this ought to be fun!



Watch Live SF : https://t.co/gWYogOtcvn pic.twitter.com/46VLkDW5IS — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2017

Надал взе и втория си сервис-гейм в двубоя на нула, а след това проби за 3:1. До пробива се стигна след двойна грешка на Димитров при 30:30, а при следващата точка бекхендът на хасковлията не издържа и той изкара топката в аут. Надал затвърди пробива с трети пореден сервис-гейм на нула и увеличи аванса си в резултата на 4:1.

Rafa breaks the service to Dimitrov. (4-1)#ChinaOpen #atp #Tennis pic.twitter.com/DOqPHHry7z — Muñoz (@Tennisfunfacts) 7 октомври 2017 г.

Димитров взе гейм на нула за 2:4, а веднага след това имаше два поредни брейкпойнта, но така и не успя да направи пробив. След 15:40 Надал изигра 4 перфектни точки и поведе с 5:2. Българинът спечели лесно следващото си подаване за 3:5, но не успя да стори нищо в деветия гейм и левичарят от Манакор взе първия сет.







Вторият сет започна много лошо за Димитров, който допусна пробив на нула. След това Григор успя да се задържи в подаването на испанеца и стигна до 40:40 след рядко виждано воле от основната линия. Надал обаче си взе гейма за 2:0, а после отново притисна Димитров при сервис на хасковлията. Григор трябваше да отразява два брейкпойнта, но се справи и измъкна гейма. В четвъртия гейм Димитров спечели титанично разиграване, като си извоюва брейкпойнт при 30:40. Пресилен форхенд на българина направи резултата 40:40, а след това Надал без повече усложнения удържа подаването си.







Димитров се пребори за нови точки за пробив в шестия гейм и най-сетне успя да спечели подаване на испанеца, изравнявайки за 3:3. В следващия гейм Григор бе убедителен и с помощта на своя начален удар излезе напред в резултата - 4:3. В десетия гейм Григор отново притисна съперника си при сервис на Надал. Този път точката за пробив бе с цената на сетбол, но Рафа я отрази. Малко след това обаче Димитров се сдоби с нов сетбол и го реализира по невероятен начин, демонстрирайки впечатляващата си атлетичност.



What a point!



Dimitrov battles back and has forced Nadal to a decider.



Watch set 3 : https://t.co/gWYogOtcvn pic.twitter.com/9sx46uLO1V — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2017

На старта на третия сет Димитров имаше много труден сервис-гейм, в който отрази точки за пробив, но при поредния брейкпойнт се подхлъзна и не успя да спаси подаването си. След това пък испанецът имаше тежък сервис-гейм, в който заличи точка за пробив и се измъкна за аванс от 2:0. Последва нов маратонски гейм, в който Григор пак не издържа и допусна втори пореден пробив, което вече сериозно наклони везните в полза на испанеца. Надал поведе с 4:0 и едва тогава Григор успя да спечели гейм в третата част.



Are you kidding us, Grigor Dimitrov ????



Wow!



pic.twitter.com/xXFVkJHmH9 — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2017

В шестия гейм Надал открехна вратата пред Григор. При 0:40 Димитров имаше три поредни брейкпойнта, но след това Рафа спечели точка по невероятен начин за 15:40, а в следващите разигравания бе перфектен и резултатът стана 5:1. Това сякаш пречупи Григор и той бързо загуби следващото си подаване, а 31-годишният Надал вече очаква да разбере името си на противника си на финала. Той ще бъде определен в мача между двама млади таланти - австралиеца Ник Кирьос и германеца Александър Зверев.



