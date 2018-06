Тенис Григор Димитров в търсене на втори успех срещу Рафа 07 октомври 2017 | 09:06 - Обновена 0 0 0 7 24



Най-добрият български тенисист игра на финал на състезанието в Пекин миналия сезон, а Надал е шампион в столицата на Китай от 2005 г. Миналата година по пътя към финала Григор постигна първата и единствена досега победа над Надал. Тогава той спечели повече от убедително - с 6:2, 6:4. В срещите между двамата обаче Краля на клея има осем успеха от девет мача. Последния път, когато те се изправиха един срещу друг бе на полуфиналите в Австралия, където сътвориха петсетов спектакъл.



Димитров прави отличен сезон и е на път да се класира за финалите на ATP в Лондон. Той има три титли от началото на годината и нито един загубен финал, след като триумфира в Бризбън, София и на Мастърса в Синсинати. Рафа спечели пет титли през 2017 г. - в Монте Карло, Барселона, Мадрид и вдигна купата на “Ролан Гарос” и US Open. Отличните му резултати го върнаха на първото място в световната ранглиста.



Надал няма загуба на полуфинал този сезон, като спечели и осемте си двубоя. 31-годишният испанец има 59 победи през годината и се опитда да стигне до 60 за девети път в кариерата си.

.@GrigorDimitrov celebrates beating Roberto Bautista Agut for a place in the @ChinaOpen SFs. https://t.co/kaazpc5zQC pic.twitter.com/x6EdsI141k — ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 6, 2017 Григор Димитров ще се изправи срещу световния номер 1 Рафаел Надал в среща от полуфиналите на силния турнир в Пекин. Срещата между двамата ще започне в 11,30 часа. Тя ще бъде излъчена пряко по Mtel Sport 1 Най-добрият български тенисист игра на финал на състезанието в Пекин миналия сезон, а Надал е шампион в столицата на Китай от 2005 г. Миналата година по пътя към финала Григор постигна първата и единствена досега победа над Надал. Тогава той спечели повече от убедително - с 6:2, 6:4. В срещите между двамата обаче Краля на клея има осем успеха от девет мача. Последния път, когато те се изправиха един срещу друг бе на полуфиналите в Австралия, където сътвориха петсетов спектакъл.Димитров прави отличен сезон и е на път да се класира за финалите на ATP в Лондон. Той има три титли от началото на годината и нито един загубен финал, след като триумфира в Бризбън, София и на Мастърса в Синсинати. Рафа спечели пет титли през 2017 г. - в Монте Карло, Барселона, Мадрид и вдигна купата на “Ролан Гарос” и US Open. Отличните му резултати го върнаха на първото място в световната ранглиста.Надал няма загуба на полуфинал този сезон, като спечели и осемте си двубоя. 31-годишният испанец има 59 победи през годината и се опитда да стигне до 60 за девети път в кариерата си.

Още по темата

0 0 0 7 24 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 16877 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2