Световен футбол САЩ разгроми Панама в световна квалификация 07 октомври 2017 | 05:42 - Обновена 0 0 0 0 1



19-годишният Кристиан Пулишич изведе домакините напред още в 8-ата минута след асистенция на Жози Алтидор, като вкара от доста трудно положение от малък ъгъл.



11 минути по-късно самият Алтидор записа името си сред голмайсторите. Малко преди почивката нападателят оформи своя дубъл, като вкара от дузпа. Крайният резултат оформи Боби Ууд в средата на второто полувреме.



Така САЩ събра 12 точки и измести Панама от третото място във временното класиране, което дава право на директно класиране.

