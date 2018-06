Европейски футбол И Саутхамптън се нареди за играч на Арсенал 06 октомври 2017 | 14:55 0 0 0 0 3



Мениджърът на Саутхамптън Arsenal WILL sell Mesut Ozil and Theo Walcott in January, according to reports https://t.co/qD516O1Dwh pic.twitter.com/NQNJ7T1O7x — The Sun Football (@TheSunFootball) October 6, 2017



Другият кандидат свързван с името на Тио Уолкот е италианскя Тимът на Арсенал обмисля да направи сериозен ход през зимния трансферен прозорец и да се раздели с Тио Уолкот и Месут Йозил , съобщават медиите на Албиона. Бившият английски национал няма нито едно титулярно място от началото на сезона в трите турнира, в които са играли - Висшата лига, Лига Европа и Купата на лигата.Мениджърът на Саутхамптън Маурисио Пелегрино пък търси подсилване в атакуващ план и се е прицелил именно към връщане на бившия футболист на “светците”. Уолкот получава по 110-хиляди паунда на седмица, а контрактът му е до края на следващия сезон.Другият кандидат свързван с името на Тио Уолкот е италианскя Интер . Нападателят се превърна в най-младия играч дебютирал за Саутхамптън, след като се появи на терена на 16 години и 143 дни през 2005-а, а през януари 2006-а премина за 5 милиона при “артилеристите”, за които има 107 гола в 388 мача.

