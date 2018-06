Защитник на Наполи платил хотела на целия отбор на Сенегал

Централният защитник на Наполи Калиду Кулибали е платил сметката в хотела, където са отседнали съотборниците му и екипа от националния тим на Сенегал за приятелска среща с Нигерия, твърди италианското издание Il Mattino.

Двете страни се срещанаха в Лондон през март, като двубоят приключи наравно – 1:1, но се оказва, че федерацията не е имала средства, за да поеме разходите за пътуването и престоя на отбора.

Историята предизвика сериозна вълна на негодувание в Сенегал тази седмица и нападки към футболната федерация.

