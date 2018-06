Тенис Следващото препятствие пред Гришо е световният №1 Рафаел Надал 06 октомври 2017 | 11:38 - Обновена 0 0 0 0 3



На 1/4-финалите днес поставеният под номер 3 в основната схема българин надделя в три сета над испанеца Роберто Баутиста Агут - 7:6(5), 4:6, 6:2 след близо 2 часа и половина игра, а шампионът от "Ролан Гарос" и US Open Надал се разправи с американеца Джон Иснър с 6:4, 7:6(0).



ATP Beijing: Rafa Nadal and Grigor Dimitrov to meet in semis https://t.co/Oo9J7XUYO8 pic.twitter.com/FQSCV9bgRv — TennisWorld USA (@TennisworldUSA) 6 октомври 2017 г. В първия сет Иснър първи стигна до точка пробив в четвъртия гейм, но не успя да я реализира. Гигантът с убийствен сервис направи 11 аса в откриващата част (и общо 22 аса в мача), но началният му удар се пропука в 9-ия гейм и той допусна Надал да поведе с 0-40. Испанецът се възползва от това предимство, за да направи брейк, а в следващия гейм затвори сета. Във втората част се стигна до тайбрек. В него водачът в схемата беше неудържим и го спечели със 7:0 точки.



Така Надал записа седма победа от седем мача срещу Иснър, който е успявал да го победи един единствен път досега - на турнира "Лейвър Къп", който обаче не е от календара на АТР.



Срещу американеца Рафа демонстрира целия си арсенал от оръжия, а тайбрекът на втория сет бе прекрасна илюстрация на това какво се случва, когато испанецът набере скорост.



Григор Димитров ще се изправи срещу Рафаел Надал в полуфиналите на силния турнир на твърда настилка China Open в Пекин, който е от категорията АТР500. Мачът ще бъде повторение на сблъсъка ми от Откритото първенство на Австралия през януари, когато след ожесточена битка на полуфиналите испанската звезда победи с 6:3, 6:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.

