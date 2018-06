Зимни спортове Шампионът на НХЛ унизен с десет гола от Чикаго 06 октомври 2017 | 10:33 - Обновена 0 0 0 0 2



Брендън Саад реализира хеттрик, Райън Хартман се отличи с гол и четири асистенции, Ник Шмалц завърши с два гола и асистенция, а Патрик Кейн добави гол и три асистенции за най-убедителната победа на тима от 12 октомври 1988 година, когато със същия резултат беше разгромен Уинипег.



Рихард Паник, Патрик Шарп и Брент Сийбрук също вкараха за Чикаго, а вратарят Кори Крофърд завърши с 28 спасявания.



An unforgettable night of #Blackhawks hockey. pic.twitter.com/1MdqKGyHLr — Eric Lear (@BHTVeric) October 6, 2017 Новопривлеченият страж на Питсбърг Анти Ниеми допусна четири гола от първите 13 изстрела и беше заменен още в 9:16 минута на двубоя от Мат Мъри, който в последствие спаси 25 от 31 удара.



Фил Кесъл реализира почетното попадение при числен превес в 2:05 минути на втората част за 1:5, а Питсбърг допусна десет гола за първи път от 13 януари 1996 година, когато падна с 8:10 от Сан Хосе.

Носителите на Купа "Стенли" допуснаха второ поредно поражение на старта на сезона след 4:5 след продължение в първия си мач от новата кампания срещу Сейнт Луис вчера. Well that was a nice way to start the season.#HAWKSWIN pic.twitter.com/rRiZDpgzMl — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) October 6, 2017



Александър Овечкин реализира хеттрик за 6:33 минути в третия период, а след това се разписа и при дузпите за успеха на Вашингтон с 5:4 в залата на Отава.



Канадците пропиляха аванс от 3:1 в третата част на редовното време, но не успяха да удържат предимството си. Марк Стоун реализира два пъти за домакините, а Дерик Брасард се отличи с гол и две асистенции, но това не беше достатъчно.



При дузпите Боби Райън даде аванс на Отава, но след това Овечкин изравни, а при третите изпълнения Евгени Кузнецов донесе победата на Вашингтон.



Детройт стартира сезона с домакински успех с 4:2 над Минесота в първия официален мач след преместването си от легендарната "Джо Луис Арина" в новата си зала "Литъл Сизърс Арина", която ще дели с местния баскетболен Детройт Пистънс.



Новото съоръжение с капацитет 20 хиляди места за хокей на лед на стойност почти 863 милиона долара беше открито на 5 септември.



Домакините пропиляха аванс от 2:0 в началото на трета част, но в последствие с попадения на Хенрик Зетеберг и на Мартин Фърк стигнаха до успеха.



Фърк се разписа за първи път в кариерата си в лигата, а добави и асистенция.



Антъни Манта се отличи с гол и асистенция за победителите, а Майк Грийн асистира и при четирите попадения.



Вратарят Джими Хауърд завърши с 37 спасявания.



Джонатан Друен единствен вкара при дузпите, а вратарят Кари Прайс отрази 43 шайби при победата на Монреал над домакина Бъфало с 3:2.



Джейк ДеБръск се отличи с гол и асистенция в първия си мач в НХЛ и помогна на Бостън да спечели с 4:3 срещу гостуващия Нешвил.



Джонатан Куик отрази всичките 35 удара и за първи път в кариерата си не допусна гол в откриващия си мач за сезона, а Лос Анджелис надделя с 2:0 над гостуващия Филаделфия.



