Стивърн: Уайлдър избегна куршума в първия мач, но не и сега

Новият съперник на Дионтей Уайлдър – Бърмейн Стивърн, започна със заканите преди техният мач на 4 ноември. Срещата ще бъде за титлата на Световния боксов съвет и ще бъде реванш между двамата.

„Готов съм и искам да си върна пояса от Уайлдър – каза Стивърн. – В първия мач Уайлдър избегна куршума, но няма да го направи сега. Поучих се от моите грешки.“

@WBCBoxing officially confirms @BermaneStiverne as mandatory contender for @BronzeBomber , free negotiations begin tomorrow for this rematch pic.twitter.com/kOm80LZF48