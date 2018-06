Волейбол Легенда на ЦСКА отвори ресторант в Мадрид 05 октомври 2017 | 18:53 0 0 0 3 5



47-годишният Рафа, който е европейски шампион с националния отбор на Испания от 2007 година, става ресторантьор.



Паскуал бе избран за MVP на Световно първенство през 1998 година.

През миналата година бившият волейболист на ЦСКА се кандидатира за президент на Испанската федерация по волейбол, но загуби от Агустин МАртин Сантос.



Сега Рафаел Паскуал е решил да отвори ресторант за морски дарове в Мадрид, който ще се казва "La Chalana" (The Barge).

Bienvenido: Legendary #volleyball player @RafaPascual_1 has new passion - runs a prestigious #Madrid restaurant https://t.co/MilAxhJ3yr pic.twitter.com/h7aL3ZCZsm — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) 3 октомври 2017 г.

